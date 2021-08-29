Üye Girişi
BEKÇİYİ BIÇAKLA YARALADI, BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika

BEKÇİYİ BIÇAKLA YARALADI, BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

29.08.2021 10:08
BEKÇİYİ BIÇAKLA YARALADI, BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde alkol alıp çevreyi rahatsız eden grubu uyaran bekçi R.Y., bacağından bıçaklandı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde alkol alıp çevreyi rahatsız eden grubu uyaran bekçi R.Y., bacağından bıçaklandı. R.Y.?yi yaralayan E.M., gelen polis ekiplerinin uyarılara rağmen bıçağı bırakmayınca bacağından vurularak yakalandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı sıralarında Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. Polisi arayan çevre sakinleri, bulvar üzerinde alkol alıp gürültü yapan bir grup olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen bekçi ekipleri, bir düğünden çıkıp alkol alan kişileri, "Burada alkol almayın, çevrede rahatsız olanlar var. Bölgeden ayrılın" diye uyardı. Uyarıyı dikkate almayan grup ile bekçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, E.M., üzerinde taşıdığı bıçak ile bekçi R.Y.'yi bacağından yaraladı. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Bekçiyi yaralayan E.M., uyarılara karşın elindeki bıçağı bırakmayınca bacağından tabanca ile vurularak yakalandı.

Bekçi R.Y. ile şüpheli E.M., Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, tedavisinin ardından E.M. ile olay sırasında yanında bulunan T.H., A.A., R.Z., İ.Ç., S.Ş., S.Ş. ve T.Ş.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Bekçi, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEKÇİYİ BIÇAKLA YARALADI, BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afgan halkının 10:17 Afgan halkının "Efsane kahraman" olarak nitelendirdiği Hikmetyar'ın sağ kolu Haberler.com'a konuştu: Türkiye bize el uzatsın Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde 09:53 Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde Perşembe için uyarı alarmı verildi! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen: Sıcak ve soğuk birleşirse sonuç kötü olur 09:46 Perşembe için uyarı alarmı verildi! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen: Sıcak ve soğuk birleşirse sonuç kötü olur
Bakanlık, o görüntüler için harekete geçti! Kasalar dolusu sebzenin çöpe dökülmesi araştırılıyor 09:29 Bakanlık, o görüntüler için harekete geçti! Kasalar dolusu sebzenin çöpe dökülmesi araştırılıyor Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi 00:51 Beşiktaş maçında yabancı kuralı skandalı! 4. hakem, Sergen Yalçın'ı yanlış yönlendirdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi 21:31 Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi
Kendisinden haber alınamayan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu 21:02 Kendisinden haber alınamayan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı 17:52 Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı

Son Dakika Haberleri
10:17 Afgan halkının "Efsane kahraman" olarak nitelendirdiği Hikmetyar'ın sağ kolu Haberler.com'a konuştu: Türkiye bize el uzatsın
09:52 Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde
09:50 Nilgün Belgün'ün "Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?" sorusuna Bakan Koca'dan cevap geldi
09:46 Perşembe için uyarı alarmı verildi! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen: Sıcak ve soğuk birleşirse sonuç kötü olur
09:41 Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor
09:37 Yan yana sıralanmış ölü köpekler bulundu! Bölgede yaşayan vatandaş: Bilerek yaptılar
09:33 Kontrolden çıkan servis minibüsü bariyerlere çarptı! Korkunç kazada yaralanan 7 kişi, aracın camları kırılarak çıkartıldı
09:28 Bakanlık, o görüntüler için harekete geçti! Kasalar dolusu sebzenin çöpe dökülmesi araştırılıyor
09:22 Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi
09:14 Hakimiyetini kaybeden genç sürücü, ikiye ayrılan araçtan mucize eseri sağ çıktı
Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak         
10:21
Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor         
10:08
Nilgün Belgün'ün Nilgün Belgün'ün "Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?" sorusuna Bakan Koca'dan cevap geldi         
09:50
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı         
22:30
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı         
21:25
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor         
16:38
İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı         
15:35
Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi         
15:26
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
1993 model aracını 80 bin liraya modifiye etti! Son halini görenler şaşıp kalıyor 1993 model aracını 80 bin liraya modifiye etti! Son halini görenler şaşıp kalıyor         
14:00
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 10:26:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BEKÇİYİ BIÇAKLA YARALADI, BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement