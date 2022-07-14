Bekçiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bekçiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

14.07.2022 19:19

Konya'da bir ihbarı değerlendirmek üzerine olay yerine giden bekçilere açtığı ateş sonucu bir bekçiyi göğsünden vuran şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'da bir ihbarı değerlendirmek üzerine olay yerine giden bekçilere açtığı ateş sonucu bir bekçiyi göğsünden vuran şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Fetih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine silahlı çatışma ihbarının gelmesi üzerine olay yerine yakınında olan çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden bekçilere, ateş açılması sonucu bir bekçi göğsünden vurularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı bekçi, Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekçinin hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde bekçiyi göğsünden vuran şahsın birçok suç kaydı olan Merdan Ç., (23) olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Merdan Ç., "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bekçiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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