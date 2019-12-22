Bekedir Develi, Adıyamanlılarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bekedir Develi, Adıyamanlılarla buluştu - Son Dakika

Bekedir Develi, Adıyamanlılarla buluştu

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi ve Hayatımız Kitap Grubunun davetlisi olarak Adıyaman'a gelen ünlü Yazar Bekir Develi, Adıyamanlılarla buluştu.

Bekedir Develi, Adıyamanlılarla buluştu, System.String[]

Adıyaman Belediyesi ve Hayatımız Kitap Grubunun davetlisi olarak Adıyaman'a gelen ünlü Yazar Bekir Develi, Adıyamanlılarla buluştu.


Adıyaman programına bir kitapevinde okuyucularıyla buluşarak başlayan Develi, burada 'Allah Cümlemizi Korusun' kitabının imza törenine katıldı.


Daha sonra Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile birlikte, Adıyaman'da hafızlık eğitimi alan öğrencileri ziyaret eden Bekir Develi, burada da öğrencilerle bir araya gelip, kitabını hediye etti.


Bekir Develi, Adıyaman programının son durağında Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen 'Anadolu İrfanı' konulu söyleşide hayranlarıyla bir araya geldi.


Yoğun ilgi gören ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın da dinleyici olarak katıldığı programda ülke güzelliklerine ve değerlerine dikkat çeken Yazar Develi, söyleşi sonunda salondan büyük alkış aldı.


Gerçekleştirilen söyleşiden sonra sahneye çıkarak, kendilerine güzel bir gece yaşatan Yazar Bekir Develi'ye teşekkür eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Hemşehrimizin her defasında büyük katılım gösterdiği kültür etkinliğimizin son konuğu olan Bekir Develi hocamıza, gerçekleştirdiği güzel söyleşiden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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