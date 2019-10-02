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Bekilli'de 'kuduz' alarmı

15 dakika önce

Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir büyükbaş hayvanda kuduz tespit edildi.

Bekilli'de 'kuduz' alarmı, System.String[]

Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir büyükbaş hayvanda kuduz tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede karantina uygulaması başlattı.


Edinilen bilgilere göre, olay Bekilli ilçesi Gömce Mahallesi'nde meydana geldi. Şener Ağaç isimli vatandaş besihanesindeki büyükbaş hayvanın saldırgan hareketler sergilemesi üzerine veteriner hekim Sadık Kılıçaslan'ı arayarak yardım istedi. Besihaneye gelen Kılıçaslan, yaptığı ilk incelemede hayvanın kuduz virüsü taşıdığını belirledi. Ardından durum, Bekilli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, gerekli tedbirleri alarak besihane ve evin bulunduğu bölgeyi karantina altına aldı. Çevredeki insanların da sağlık kontrolünden geçirilmesine karar verildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Bekilli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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