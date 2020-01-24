Bekir Aksoy'dan oğluna karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Bekir Aksoy'dan oğluna karne hediyesi - Son Dakika Magazin

Bekir Aksoy'dan oğluna karne hediyesi

6 saat önce

Oyuncu, oğlunu karne hediyesi olarak Trumpland'e getirdiğini söyledi.

Bekir Aksoy'dan oğluna karne hediyesi, System.String[]

Oyuncu, oğlunu karne hediyesi olarak Trumpland'e getirdiğini söyledi. Baba-oğul, eğlence alanındaki oyuncaklarla oynadıktan sonra yorgunluk atmak için bir kafede oturdular.


Aksoy, "Yeni bir tiyatro oyunu hazırlığındayım. Provalara ara verilince bu fırsatı değerlendirdim. Emir, sömestr tatilinde ve birlikte çok eğleniyoruz. Çocuklarla vakit geçirmek çok güzel" dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:29 
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