Bekir Aktürk: "Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen haddini aşan gereksiz ve çok talihsiz bir açıklama yapmıştır" - Son Dakika

Bekir Aktürk: "Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen haddini aşan gereksiz ve çok talihsiz bir açıklama yapmıştır"

20.02.2021 17:48
Bekir Aktürk:

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, "Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen muhtarlıklara gerek olmadığı yönünde haddini aşan gereksiz ve çok talihsiz bir açıklama yapmıştır" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, "Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen muhtarlıklara gerek olmadığı yönünde haddini aşan gereksiz ve çok talihsiz bir açıklama yapmıştır" dedi.

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma toplantısına bölgeden çok sayıda belediye başkanı katıldığını ve önemli açıklamalarda bulunulduğunu belirten Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in bu toplantıda yaptığı konuşmada muhtarlıklara gerek olmadığı yönünde haddini aşan gereksiz ve çok talihsiz bir açıklama yaptığını söyledi. Aktürk, "Aslında Başkan Ercan Çimen'in geçmişteki konuşmalarına baktığınızda bugünkü konuşmalarıyla çok çeliştiğini görebilirsiniz. Seçim döneminde muhtarlarımızı toplayıp 'Siz bizim itici gücümüzsünüz, siz bizim çalışma ortağımızsınız, muhtarlarımızla istişare etmeden hareket etmeyeceğiz' diyen Ercan Çimen maalesef Trabzon'daki konuşmasında bazı muhtarlıkların kapatılması gerektiğini ifade etmiş. Belli ki Çimen muhtarlığın ne olduğunu bilmiyor veya biliyordu da unuttu. Herkes kendi işini yapacak. Seçim dönemi itici gücünüz olan muhtarlar şimdi gereksiz mi oldu? Konuşmasında nüfus hareketi nedeniyle maaşının azlığından bahsediyor. Biz muhtarlar ise milletimize hizmet yolunda maaş mevki makam göz etmeyiz korumayla şoförle takım elbiseyle gezmeyeyiz. Biz gücümüzü milletten alırız, yani sizi seçen milletten yani sizi seçen milletin devletle en yakın teması olan muhtarlık müessesesini kapatmak ne demek" dedi.

"Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i özür dilemeye davet ediyorum"

Aktürk, "Ercan Çimen muhtarlıkların kaldırılmasını talep ederken söyleminde bazı hizmetleri yapamadığından ezildiğini belirtiyor ve muhtarlıkların kaldırılması gerektiğini, belediyenin yaptığı hizmetleri muhtarların üstlendiğini bundan rahatsız olduğunu anlıyoruz. Biz muhtarlar her siyasiye eşit mesafede halkının derdi ile dertlenen devletinin yanında milletin sözcüsü, milletin yanında devletin gözcüsü olan ve son zamanlarda pandemi ile mücadelede sağlıkçılar ile vefa grupları ile filyasyon çalışanlarıyla milletimize nasıl hizmet ettiklerini herkes görmektedir. Biz muhtarlar milletin isteklerini ve ihtiyaçlarını temin etmek ve yerine getirilmesi için öncülük eden bir rica kurumuyuz. Belediye icra kurumudur. Belediye başkanı siyasi partinin göstermesi ile seçilir, muhtar tüm siyasi fikirlerin oy vermesi ile seçilir. Muhtarlık 1829 yılından süregelen ilk seçim yapılan, Türk geleneğimizin olmazsa olmaz kurumudur. Herkes işini yapmalı işi ile ilgili konuşmalıdır. Tüm muhtarlar adına sarf ettiği talihsiz cümleler nedeniyle Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i özür dilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Ercan Çimen, Gümüşhane, Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bekir Aktürk: 'Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen haddini aşan gereksiz ve çok talihsiz bir açıklama yapmıştır' - Son Dakika


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