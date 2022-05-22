Bekir Başevirgen: Tahap'ın Faaliyetleri Denetlensin, Sonuçları Kamuoyu ile Paylaşılsın

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu'nun (TAHAP) ucuz şeker temin etme vaadiyle para topladığı arıcılara taahhüt ettiği şekerleri dağıtmadığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Başevirgen, TAHAP'ın faaliyetlerinin denetlenmesini, böyle bir denetim başlatılmışsa sonuçlarının bir an önce kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, TAHAP'ın ucuz şeker temin etme vaadiyle para topladığı arıcılara taahhüt ettiği şekerleri dağıtmadığı iddiasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Başevirgen, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"YETİŞTİRİCİLER SÜREKLİ BAHANE ÜRETİLDİĞİNİ VE OYALANDIKLARINI SÖYLÜYORLAR"

"Üç yıl önce kurulmuş olan TAHAP'ın genel başkanı Mustafa Sarıoğlu, onursal başkanı ise AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz. Bu dernek, geçtiğimiz ay Rize'de çay üreticilerine ucuz fiyatla içeriği belirsiz ve etiketsiz gübre dağıtmaya kalkmış, durumun anlaşılması üzerine dernek yönetimi açıklama yaparak hatanın Gold ve UNB isimli iki aracı firmadan kaynaklandığını ve bu durumu telafi edeceklerini söylemişlerdi. Bir diğer olay da Giresun ilinde yaşandı. Bazı arı yetiştiricileri, ucuz şeker almak için bahse konu derneğin il temsilcisi olduğu söylenen bir kişiye başvurduklarını, fakat nisan ayının başında ödeme yaptıkları halde hala şeker alamadıklarını söylüyorlar. İl temsilcisi olduğu söylenen kişi tarafından 650 bin 300 liralık bedelin nisan ayı başı itibariyle Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Dernekleri Federasyonu'na ait hesaba EFT ile transfer edildiği elimizdeki belgelerden anlaşılmakta. Fakat o tarihten bugüne kadar bahse konu şekerin yetiştiricilere dağıtılmadığı tarafımıza iletildi. Yetiştiriciler, sürekli bahane üretildiğini ve oyalandıklarını söylüyorlar."

Başevirgen, Türkiye Arıcılar Birliği'nin giderek artan arı ölümleri karşısında Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunarak tüm arıcılara kovan başına 10 kg indirimli şeker verilmesini talep ettiğini hatırlatarak şunları belirtti:

"TÜRKİYE ARICILAR BİRLİĞİ'NE 1 KİLO, TAHAP'A 35 KİLO ŞEKER YARDIMI"

"Fakat tahsis edilen miktar sadece 1 kg olmuş, ama TAHAP'a verilen miktar 35 kg. Yani Bakanlık ve TÜRKŞEKER, net bir ayrımcılık yaparak Türkiye Arıcılar Birliği'ne ihtiyaç duyulan şekerin çok altında bir miktar şeker verirken TAHAP'a ise ihtiyaç duyulanın kat kat üzerinde şeker vermiş. Oysa adaletli dağıtım adına Bakanlığın, Arı Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı üye ve kovan sayısı üzerinden indirimli şeker satışı yapılmasını sağlaması gerekmez miydi? TÜRKŞEKER'e soruyoruz; bu tahsisi neye göre yaptınız?

"ORANSAL OLARAK EN FAZLA ŞEKERİN TAHSİS EDİLDİĞİ TAHAP'IN BU ŞEKERİ NASIL VE KİMLERE DAĞITTIĞI TAM OLARAK ARAŞTIRILMALIDIR"

Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün AKS 2021 yılı verilerine göre; arıcılık ile ilgili kurulmuş olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin (TAB) 6 milyon 338 bin 914 kovanına 6 bin 384 ton şeker, Bal Üreticileri Birliği'nin (BÜB) 845 bin 436 kovanına bin 272 ton şeker ve birlik üyesi olmayan üreticilere (TAHAP) ait 48 bin 851 kovana ise bin 755 ton şeker verildiği belirtilmekte. Verilen şekeri kovan sayısına böldüğümüzde, TAB'a kovan başı 1 kilogram şeker düşerken BÜB'e kovan başı 1,5 kilogram şeker düşmekte. Öte yandan, üye sayısı azami birlik üyesi olmayan arıcı sayısı kadar olan TAHAP'a ise kovan başına 35 kilogram şeker verildiği anlaşılmakta. Oransal olarak en fazla şekerin tahsis edildiği TAHAP'ın bu şekeri nasıl ve kimlere dağıttığı tam olarak araştırılmalıdır. Çünkü üreticiden ucuz şeker temini vaadiyle toplanan paraların inanılmaz boyutlara ulaştığı ve birçok yetiştiricinin mağdur edildiği iddiaları ayyuka çıkmış durumda."

"TAHAP'IN FAALİYETLERİ DENETLENSİN, SONUÇLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILSIN"

Başevirgen, verdiği soru önergelerinde bu konunun araştırılmasını istedi. Başevirgen, "5253 sayılı Dernekler Kanunu'ndaki 'Gerekli görülen hallerde derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından kamu görevlilerine denetletilebilir' hükmüne göre harekete geçilmesi gerekmektedir. Şayet böyle bir denetim başlatılmışsa konunun ve sonuçlarının bir an önce kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na verdiğimiz yazılı soru önergelerimizin en kısa sürede yanıtlanmasını bekliyoruz" dedi.