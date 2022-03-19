Bekir Bozdağ'dan Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Şartlar iadeye uygun ama ABD himaye ediyor! - Son Dakika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı son açıklamada FETÖ ile mücadelenin aralıksız ve etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti.Mücadelenin bundan sonra da artarak aynı etkinlikte aralıksız süreceğine işaret eden Bozdağ, her türlü fitneyi, ihaneti ve suçu işleyenlere karşı mücadele etmenin devletin ve milletin hakkını, hukukunu korumak olduğunu dile getirdi.

PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle Türkiye'nin etkin, kararlı ve sürekli bir mücadeleyi sürdürmek zorunda olduğuna işaret eden Bakan Bozdağ, terörist başı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin talepleri, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı girişimleri hatırlattı.

"ŞARTLARIN TAM OLDUĞUNU İSPAT ETTİK"

Adalet Bakanı görevini üstlendiği daha önceki dönemlerde, bu konuda iki defa ABD'li mevkidaşıyla görüştüğünü anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, her görüşmesinde bu konuyu muhataplarına dile getirdi. Dışişleri Bakanı'mız dile getirdi, Abdulhamit Gül Bey dile getirdi. Türkiye, bu konuyu sürekli gündemde tuttu ve ısrarlı bir şekilde iadesini talep ediyor. İadeyle ilgili ABD ve Türkiye arasındaki Adli Yardımlaşma Anlaşması'nın şartları tamamen oluşmuş durumdadır. Amerikalı yetkililerce 'Şartlar yok' denilince biz şartların tam olduğunu ispat ettik. Önlerine yeterinden fazla delil koyduk.

"ABD ADALET BAKANLIĞI DELİLLERİ MAHKEMEYE GÖNDERMEDİ"

O zaman 'Siz gönderin, mahkeme buna karar versin. Şartlar yoksa mahkeme reddeder.' Bizim talebimize rağmen ABD Adalet Bakanlığı, bunu mahkemeye göndermedi. Ben inanıyorum ki mahkemeye gitmiş olsa mahkeme o delilleri gördükten sonra bakanlıktan farklı bir karar verebilirdi. Biz, bunu istememize rağmen yargıya göndermediler, 'Sizin aleyhinize karar çıkar.' diye. Gönder, biz dosyamızdan, delillerden eminimiz ama göndermediler."

"ABD, FETÖ'YÜ HİMAYE EDİYOR"

"ABD, Fetullahçı Terör Örgütü'nü himaye ediyor. Çok açık bir şekilde biz bunu görüyoruz." diyen Bozdağ, "Onların bize ileri sürdükleri şartlara baktığımızda adeta vermeyeceklerini ifade eden bir yaklaşım görüyoruz. Türkiye olarak biz Fetullahçı Terör Örgütü'nün kurucusu, yöneticisi, terörist başı Fetullah Gülen'i ısrarlı bir şekilde istemeye devam edeceğiz çünkü bu Türkiye'nin hakkıdır. ABD-Türkiye ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir. Eğer bu iade olursa Türkiye-ABD ilişkileri ayrı bir ivme kazanabilir." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ve önceki süreçlerde de iade talebinin gündeme getirildiğini anımsatan Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden döneminde de taleplerin tekrarlandığını bildirdi. Bakan Bozdağ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin bundan sonra da dile getirilmeye devam edileceğini ve sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.