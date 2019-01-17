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Bekir Bozdağ'ın Alıkonulma Planına İlişkin Davada Karar

32 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planıyla ilgili 13 sanıklı davada karar açıklandı.

Bekir Bozdağ'ın Alıkonulma Planına İlişkin Davada Karar, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planıyla ilgili 13 sanıklı davada karar açıklandı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal dava dosyasına gelen evrakı okudu ardından sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Avukatların beyanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç tarihinde jandarma kurmay albay olan sanık Ali Bozgeyik'i darbe girişimine katıldığı vurgulanarak, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Ayrıca Bozgeyik'in tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme, "Örgüt sohbetlerine katıldığı, örgütün mahrem abilerince ankesörlü hattan arandığı ve ByLock kullandığı" kaydedilen sanık Ferhat Fışkın'a ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Fışkın'ın, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunmaması; Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç'in alıkonulması planlarına ilişkin, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu yönünden de "olay sırasında evinde olması, plana dahil olsa bile eylemin hazırlık aşamasında kalması, teşebbüs aşamasına dahi ulaşmaması" nedeniyle beraatına karar verildi.

Sanıklar Cemil Çetin, Abdullah Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay ve Nurettin Özkan'ın, Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs"ten ayrı ayrı mahkum oldukları belirtilen kararda, sanıklar hakkında aynı suçtan açılan kamu davasının reddedildiği bildirildi.

Kararda, sanıklardan Muharrem Demirkale ve Orhan Yıkılkan hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından, Demirkale'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe eylemlerine ilişkin davada, Yıkılkan'ın ise Genelkurmay "çatı" davasında yargılandıkları için sanıklar hakkındaki kamu davasının reddedildiği belirtildi.

Mahkeme, firari sanık İbrahim Mert dışındaki bütün sanıkların, Bozdağ ve idarecilerin alıkonulması planlarının hazırlık aşamasında kalması, teşebbüse ulaşmaması nedeniyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan beraatına hükmetti.

Ayrıca mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" ile suçlanan firari sanık Mert hakkındaki kamu davasının ise ayrılmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:12 Kaynak: AA

Jandarma, Bekir Bozdağ, Güncel
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