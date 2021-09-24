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Bekir Coşkun Kütüphanesi 30 Ekim'de açılıyor - Son Dakika

Bekir Coşkun Kütüphanesi 30 Ekim'de açılıyor

24.09.2021 11:22
Bekir Coşkun Kütüphanesi 30 Ekim'de açılıyor, System.String[]

Aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden, geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz Sözcü gazetesi yazarı Ayvalık sevdalısı Bekir Coşkun adına çok sevdiği ve yazları yaşamını sürdürdüğü Alibey (Cunda) Adası'nda kuruluşu tamamlanan kütüphane 30 Ekim Cumartesi günü açılıyor.

18 Ekim 2020 günü sonsuzluğa göç eden usta gazeteci-yazar Bekir Coşkun'un 40 yıllık hayat arkadaşı Andree Coşkun, önceki gün, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret ederek açılış günü programını değerlendirdi. Andree Coşkun, ziyaretin ardından Cunda (Alibey) Adası'nda açılışı gerçekleştirilecek olan kütüphanede incelemelerde bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, efsane yazar Bekir Coşkun'un bir Ayvalık sevdalısı olduğunu, değerli eşi Andree Coşkun ve sevgili köpekleriyle birlikte yaz aylarını Cunda'daki evinde geçirdiğini hatırlatarak kaybından büyük bir üzüntü duyduklarını dile getirdi. Başkan Ergin, "Ömrünün son yıllarındaysa buradan ayrılmadı. Türkiye'nin aydın ve yurtsever insanlarının sevgilisi Bekir Coşkun Ayvalıklıların gönlünde ayrı bir yer edindi. Vefalı Ayvalık halkı onu hiç unutmayacağını gösterdi. Ayvalık Belediye Meclisi'ndeki değerli üyeler de vefa gösterdi. Adı sonsuza kadar yaşayacak" diye konuştu.

Ayvalık Belediye meclisinin aldığı karar nedeniyle büyük bir onur ve gurur duyduğunu dile getiren Andree Coşkun, "Bekir'in yaşamını yitirmeden önce en büyük hayali kitaplarını ve ödüllerini bağışlayacağı bir kütüphane oluşturmaktı. Bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için belediye başkanı ile görüşmeyi çok arzuluyordu. Ama ömrü buna yetmedi. Bekir'i kaybettik ama en büyük hayali gerçeğe dönüştü. O nedenle Bekir Coşkun Kütüphanesi'nin kurulmasına öncülük eden, konuyu meclise getirip onaylanmasını sağlayan Belediye Başkanı Mesut Ergin'e minnetarım. Bekir'ın adı, çok sevdiği kitapları ve meslek yaşamında kullandığı eşyalarıyla birlikte, yine çok sevdiği Cunda'da yaşayacak" dedi.

Bekir Coşkun Kütüphanesi 30 Ekim'de açılıyor

Bekir Coşkun, Alibey Adası, Mesut Ergin, Ekim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Bekir Coşkun Kütüphanesi 30 Ekim'de açılıyor - Son Dakika


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