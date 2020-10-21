Bekir Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

GAZETECİ ve yazar Bekir Coşkun (75) memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları ve alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Üç yıldır kanser tedavisi gören Bekir Coşkun'un cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından kara yoluyla memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Bugün yakınları ve sevenleri tarafından Bekir Coşkun'un cenazesi hastane morgundan alınarak, doğum yeri olan Tülmen Mahallesi'ne getirildi. Cenaze töreninin yapıldığı mahallenin girişine Bekir Coşkun'un fotoğrafıyla 'Unutmayacağız' yazılı pankart asıldı. Tülmen Camisi'nde kılınan cenaze namazı sırasında Andree Coşkun da eşinin fotoğrafını elinden bırakmadı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi'nin de aralarında olduğu bazı kişi ve kuruluşlar tarafından çelenk gönderildi. Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı olan Coşkun'un cenazesi yakınları ve sevenleri tarafından alkışlar eşliğinde mahalle mezarlığında defnedildi.