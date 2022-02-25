Bekir Develi Çarşamba'da söyleşiye katılacak - Son Dakika
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Bekir Develi Çarşamba'da söyleşiye katılacak

25.02.2022 09:11
Bekir Develi Çarşamba'da söyleşiye katılacak

Çarşamba Belediyesi kültür sanat faaliyetleri kapsamında televizyon programcısı Bekir Develi, Çarşamba ilçesinde söyleşiye katılacak.

Çarşamba Belediyesi kültür sanat faaliyetleri kapsamında televizyon programcısı Bekir Develi, Çarşamba ilçesinde söyleşiye katılacak.

Çarşamba Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında televizyon programcısı ve yazar Bekir Develi'nin katılımıyla 1 Mart Salı günü Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da gerçekleştirilecek "Bizim Hikayemiz" konulu söyleşi ve imza gününe vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede kültür sanat anlamında faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini diule dile getirerek, "Birbirinden değerli isimlerle birbirinden değerli etkinliklerimizle hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Güzel bir program olacağına eminim. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." dedi.

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Bekir Develi, Salı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bekir Develi Çarşamba'da söyleşiye katılacak - Son Dakika


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