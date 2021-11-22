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Bekir Develi İnegöllülerle buluştu - Son Dakika

Bekir Develi İnegöllülerle buluştu

22.11.2021 10:47
Bekir Develi İnegöllülerle buluştu

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 5. Kitap Günleri Fuarı için İnegöl'e gelen Yazar Bekir Develi, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenen "Bizim Hikayemiz" konulu seminerde İnegöllülerle bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 5. Kitap Günleri Fuarı için İnegöl'e gelen TV Programcısı ve Yazar Bekir Develi, gündüz MODEF Fuar alanında sevenleriyle buluştu. İmza gününde yoğun ilgiyle karşılayan Bekir Develi, akşam 19.00'da da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde "Bizim Hikayemiz" semineriyle İnegöllülerin karşısına çıktı.

SEN DERT ETMEZSEN, ALLAH ŞİFASINI VERMEZ

Seminerde aile yapıları, çocuk yetiştirme ve pek çok konuyla ilgili anlatımlarda bulunan Bekir Develi, hikayeleriyle de dinleyenleri farklı dünyalara sürükledi. Bir şeyi elde etmek için mücadele vermek gerektiğini, mucize beklememek gerektiğini vurgulayan Develi, "Eğer sen dert etmezsen, Allah sana şifasını vermez. Sen dert edeceksin ki Allah verecek. Biz mucize bekliyoruz. Düne kadar deist olan çocuğumuz için akşam dua ettiğimizde çocuğun sabah La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah diye çocuğun uyanmasını bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Mucize beklemeyin. Çocuğumuza yatırım yapacağız ve yaptığımız yatırımın karşılığını alacağız. Çocuğunu sabah namazına kaldır. Kalksın ve neden kalkması gerektiğini anlat çocuğuna. Ama hepsinden evvel sen yap" dedi.

Seminer sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban da salonu dolduran vatandaşlara hitaben kısa bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Taban, "Bizim bir derdimiz var. Allah nasip etti Belediye Başkanı olduk ama millete bir faydamız olur mu? Beraberinde gerçekten iyi evlatlar yetiştirebilir miyiz? Kendi eksiklerimiz varsa ki var bunları giderebilir miyiz? Bizler de bu bağlamda kıymetli konuklarımızı, sanatçılarımızı şehrimize getirip sizlerle buluşturmak istiyoruz. Ben kıymetli büyüğümüze bugün burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bugün fuar alanımıza da gelerek bulundular. Sizlere de katıldığınız ve bu gece bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonunda Başkan Alper Taban günün anısına Bekir Develi'ye Türk Bayrağı işlemeli hediye takdiminde bulundu.

Bekir Develi, İnegöl, Mevla, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bekir Develi İnegöllülerle buluştu - Son Dakika


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