Son Dakika Haberleri: Bekir Develi Ve Erem Şentürk Gençlerle Buluştu

Bekir Develi Ve Erem Şentürk Gençlerle Buluştu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri devam ediyor.

Bekir Develi Ve Erem Şentürk Gençlerle Buluştu, System.String[]

Bekir Develi ve Erem Şentürk, Kula'nın ardından Kırkağaç'ta gerçekleşen "Gençlik Buluşması" programında gençlerle bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren programda öğrenciler, Bekir Develi ve Erem Şentürk'ün etkili sunumlarıyla zaman zaman eğlenceli, zaman zaman da duygusal anlar geçirdiler. Organizasyona; Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gençler ve aileleri katıldı. Buluşmanın ardından gençler, Develi ve Şentürk ile hatıra fotoğrafı çekmek için birbirleriyle yarıştılar.

TOPOĞLU'DAN KIRKAĞAÇ'A MÜJDELER

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, organizasyonda yaptığı konuşmada, Kırkağaç'ta olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ilçeye önemli yatırımlar yapacaklarının sözünü verdi. Gençlere, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını ileten Topoğlu, "Burada çok güzel bir gençlik kampımız var. İnşallah yakında bir gençlik merkezi de kazandırmak için çabalayacağız. Ülkemiz çok özel bir ülke ve bu ülkenin en önemli zenginliği gençlerimizdir. Kırkağaç'ta çok güzel, sporsal, kültürel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:02 Kaynak: Bültenler

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