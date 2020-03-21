Bekir Kara: Koronavirüs bittiği zaman turist sayımız yüzde 300- 400 artacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Bekir Kara: Koronavirüs bittiği zaman turist sayımız yüzde 300- 400 artacak - Son Dakika Spor

Bekir Kara: Koronavirüs bittiği zaman turist sayımız yüzde 300- 400 artacak

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Oteller Grubu bünyesinde faaliyet gösteren National Golf Kulübü'nün Genel Müdürü Bekir Kara, "Koronavirüs bittiği zaman ben en az turist sayımızın yüzde 300- 400 artacağını düşünüyorum.

Bekir Kara: Koronavirüs bittiği zaman turist sayımız yüzde 300- 400 artacak, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Oteller Grubu bünyesinde faaliyet gösteren National Golf Kulübü'nün Genel Müdürü Bekir Kara, "Koronavirüs bittiği zaman ben en az turist sayımızın yüzde 300- 400 artacağını düşünüyorum. Özellikle İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa gibi bölgelerde koronavirüsün çok ağır seyretmesi, insanların beyninde kötü bir yer edinecek. Bu bizim için çok büyük bir fırsat olarak geri dönecek" dedi.

Serik'te faaliyet gösteren National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, Türkiye'de şu anda golf turizminin son durumu hakkında gazetecilere açıklama yaptı. Antalya bölgesinde çok az golfçü kaldığını belirten Kara, "Özellikle son gelen İngiliz vatandaşlarının dönüşleri başladı. Önümüzdeki süreçte, en kısa zamanda koronavirüsü yeneriz. Bütün dünya bunu yener ve turizm eski günlerine kavuşur. Bölgemizde olan yabancılardan kendi ülkelerine dönmek istemeyenler var. Kendi ülkelerinin Türkiye kadar güvenli olmadığına inanan birçok turist var şu anda. Rusya, Almanya gibi ülkelerden bizi arayıp gelmek isteyen misafirlerimiz var. 'Bu zor süreçte Türkiye'de olmak istiyoruz. Türkiye'nin daha güvenli olduğuna inanıyoruz' diyorlar" dedi.

'İNSANLAR TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDECEK'

Bu işi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi çok büyük bir fırsata çevirebileceklerini vurgulayan Bekir Kara, "Turizm açısından bu çok büyük bir fırsat olacak. Koronavirüs bittiği zaman ben en az turist sayımızın yüzde 300- 400 artacağını düşünüyorum. Özellikle İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa gibi bölgelerde koronavirüsün çok ağır seyretmesi, insanların beyninde kötü bir yer edinecek. Ülkemizde de bu hastalık minimum zararla atlatılırsa özellikle İspanya gibi ülkeleri insanlar tercih etmek yerine Türkiye'yi tercih edecek. Bu bizim için çok büyük bir fırsat olarak geri dönecek" diye konuştu.

'BURASI ÇOK GÜVENLİ'

Bölgeye golf oynamaya gelen İrlandalı Shoone Osaliban, "Türkiye çok güvenli, ancak ailem İrlanda'da olduğu ve özellikle eşimin annesi yaşlı olduğu için onların yardıma ihtiyacı olursa orada olmanın doğru olduğunu düşündüğüm için pazar günü son uçuşla döneceğim. Pazardan sonraya kalırsam geri dönme şansım olmayacak. Bu virüsün ne zaman biteceğini bilmediğim içim ailemin yanına gidiyorum. Fakat burası çok güvenli. Zorunluluğum olmasa burada kalacaktım" dedi.

İrlandalı Richard Hieyls ise, "7-8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Virüs nedeniyle ülkeme dönmeyeceğim. Türk hükümeti çok yerinde önlemler aldı. Çin gibi ülkelerden çok iyi dersler çıkarttı ve önlemler aldı. Bu dönemde kişisel temizliğe dikkat edip kişilerden uzak durmaya dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

İngiliz Keen Henderson da, "Ben de Türkiye'de kalacağım. Devlet tarafından verilen tavsiyelere kesinlikle uyacağım. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayacağım. Kişisel temizliğime dikkat ediyorum" dedi.


Koronavirüs, Bekir Kara, turist, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:53 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi         
21:58
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız         
21:48
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı         
21:14
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 18:03:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bekir Kara: Koronavirüs bittiği zaman turist sayımız yüzde 300- 400 artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]