Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Malatya'da Kaya Reklam Ajansı'nın ve haber44.com internet haber sitesinin imtiyaz sahibi Metin Kaya'nın babası Bekir Kaya (82) son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Bekir Kaya, vefatı sonrası Yeşiltepe şehir mezarlığında öğlen namazı sonrası cenaze namazı kılınıp, burada defnedildi.

Cenaze namazına, Kaya ailesinin yakınlarının yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTB Başkanı Ramazan Özcan, bazı siyasi parti, dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

3 erkek, 2 kız olmak üzere 5 çocuk babası olan Bekir Kaya'nın bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü, kanser ve organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği kaydedildi. - MALATYA