Bekir Pakdemirli'den havacılığa destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen hava gösterilerinde uçuş yaptı.



Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından Necati Artan Tesislerinde bu yıl 4'üncüsü organize edilen etkinlik yoğun ilgi gördü. İki gün sürecek programda gösteri yapacak uçakları beraberindeki heyetle birlikte inceleyen Pakdemirli, burada yetkililerden bilgi aldı. Pilot olan babası gibi kendisinin de pilot lisansı bulunan Pakdemirli, farkındalık oluşturmak ve havacılığı sevdirmek amacıyla katıldığı programda özel uçakla 15 dakika boyunca havada kaldı. Tarım ve Ormancılık Bakanı Pakdemirli, pilotluğunu Lee Proudfoot'un yaptığı Ferocious Frankie isimli P-51D model özel gösteri uçağı ile Türk havacılığına destek vermek amacıyla uçuş yaptı.



Öte yandan Pakdemirli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağlayacağı İstanbul Atatürk Havalimanında 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline de katılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR