Bekir Pakdemirli, fidan dikim sahasını inceledi - Son Dakika

Bekir Pakdemirli, fidan dikim sahasını inceledi

24.05.2021 16:47

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anayasayla ormanlarımız koruma altındadır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anayasayla ormanlarımız koruma altındadır. Herhangi bir ormanımız yansa dahi tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Anayasanın 169. maddesi ormanlık alanların azaltılamayacağını güvence altına almıştır." dedi.

Pakdemirli, Hatay'ın Belen ilçesindeki fidan dikim sahasında, güncel yangınlarla ilgili bilgi vererek, Adana Sarıçam'daki orman yangınının saat 14.45 itibarıyla ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Hatay'da geçen yıl 9 Ekim'de çıkan orman yangınlarına değinen Pakdemirli, ekiplerin 5 dakika içerisinde yangına müdahale ettiğini ve 54 saatin sonunda yangının kontrol altına alındığını anımsattı.

Türkiye'nin her tarafında hem yangınla mücadelede hem de yeşilin arttırılmasıyla ilgili çalışmalarda yer aldıklarını belirten Pakdemirli, "Her zaman maalesef yangınlar kötüye kullanılarak, speküle edilerek şu söyleniyor; 'yangınlardan sonra burası imara açılacak, arsa olacak, tarla olacak, başka bir şey olacak', hayır. Anayasayla ormanlarımız koruma altındadır. Herhangi bir ormanımız yansa dahi tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Anayasanın 169. maddesi ormanlık alanların azaltılamayacağını güvence altına almıştır." diye konuştu.

Belen'in yüzde 50'lik kısmına fidan dikimini yaptıklarını anımsatan Pakdemirli, 650 binin üzerinde fidanın toprakla buluştuğunu kaydetti.

Pakdemirli, sonbaharda da yapacakları dikimle, toprakla buluşan toplam fidanın 1.2 milyona ulaşacağını aktardı.

Geçen yıl Hatay'da 101 yangının çıktığını hatırlatan Pakdemirli, bu yangınlarda da yaklaşık 5 bin hektar alanın zarar gördüğünü anlattı.

Pakdemirli, bu yıl da henüz yangın sezonunun başlamamasına karşın Hatay'da 38 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Vatandaşlardan yangına karşı duyarlı ve hassas olmalarını isteyen Pakdemirli, "Dışarda herhangi bir bölgede ateş yakıyorlarsa, piknik yapıyorlarsa mutlaka bunu söndürdüklerinden yüzde 100 emin olarak sahayı terk etsinler. Çünkü, son pişmanlık fayda getirmiyor. Ufacık bir kıvılcım, ateş binlerce dönüm araziyi, on binlerce dönüm ormanımızı yakabiliyor. Bu anlamda en başta hassasiyet." dedi.

"İnsansız helikopterlerle sahadan müdahale ettiğimizi göreceksiniz"

Her yıl bir öncekinden daha hazır bir şekilde sahaya çıktıklarını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Önceliğimiz tabii ki insanımız, orman işçimiz ve bunların eğitimi, bunların motivasyonu yüksek bir şekilde sahaya çıkması. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük katkılarıyla 2 bin orman işçisi daha personelimize katılıyor. Böylelikle bu sene işçi olarak, eğitim olarak bir önceki seneden daha iyi çıkacağız. Ama her yıl yeni yeni teknolojiler, yeni uçaklarımız, yeni helikopterlerimizle yeni yeni teknolojilerle karşı karşıya kalıyoruz. Geçen yıl bir İHA'mız vardı, bu sene 4 İHA ile yangınlara mücadele ediyor olacağız. Bu sene yakın bir zamanda, yangınlara karşı hazırlık toplantımızı yapacağız, ama yine insansız helikopterlerle sahadan müdahale ettiğimizi göreceksiniz. Yani biz yangın sezonuna tabii ki hazırlıklıyız ama en önemlisi çıkan yangın sayısının hem güvenlik kuvvetlerimiz hem de vatandaşlarımız tarafından en minimumda tutulacak şekilde tedbirlerin alınmasının çok önemli olduğunu söylüyoruz."

Pakdemirli, sonbaharda Hatay çapında ve tüm Türkiye'de, yanan alanların hepsiyle ilgili hazırlıklarını ve ağaç dikimlerini tamamlayarak, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

Bir gazetecinin Adana'daki İHA'larla Suriye'den bir alanın nasıl taranacağı yönündeki sorusuna Pakdemirli, şu yanıtı verdi:

"Sınırımızdaki ormanları taramak mümkün, bir de İHA'yı kaldırdığın zaman 200-300 kilometre öteyi görüyorsunuz. İHA'nın da şöyle büyük bir faydası var, 750 tane bizim orman kulemiz var, bunların bazıları insansız ve termal kameralarla donatılmış ama İHA kalktığı zaman 100-200 kilometrelik çapta herhangi bir yangın sadece bir çakmak dahi çakılsa onu görme imkanımız var. Bizim gözümüze, orman kulelerimize ve gözetleme kulelerimize ekstra çok daha güçlü gözler katmış olduk."

Hatay Valiliğine de teşekkür eden Pakdemirli, bugün valilik ve Orman Genel Müdürlüğüyle beraber traktörlere monteli su tankeri dağıtımı yapacaklarını kaydetti.

Açıklamaların ardından Pakdemirli, fidan dikim sahasında fidan dikti. Daha sonra Hatay Valiliği tarafından hibe edilen 30 adet 3 tonluk su tankerini mahalle muhtarlarına teslim eden Pakdemirli, beraberindekilerle geçen yılki orman yangınlarıyla ilgili görsellerin bulunduğu fotoğraf sergisini gezdi.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, bakanlık genel müdür ve daire başkanları, belediye başkanları ile oda başkanları da katıldı.

Bekir Pakdemirli, fidan dikim sahasını inceledi
Bekir Pakdemirli, fidan dikim sahasını inceledi
Bekir Pakdemirli, fidan dikim sahasını inceledi
Bekir Pakdemirli, fidan dikim sahasını inceledi

İhlas Haber Ajansı, Bekir Pakdemirli, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bekir Pakdemirli, fidan dikim sahasını inceledi - Son Dakika


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