Bekir Pakdemirli: Türkiye Samana, Buğdaya Muhtaç Değil (2)
1 saat önce
BAKAN PAKDEMİRLİ, EKMEK PİŞİRDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programına, Narlıdere ilçesi ile devam etti.
BAKAN PAKDEMİRLİ, EKMEK PİŞİRDİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, İzmir
'deki programına, Narlıdere
ilçesi ile devam etti. Bakan Pakdemirli, Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan adayı MHP
'li Süleyman Kocabıyık
'ın seçim çalışmasına destek verdi. İlçede esnafI ziyareti eden Bakan Pakdemirli, bir ekmek fırına girerek, tezgahın arkasına geçti. Ekmek hamurunu fırına veren Pakdemirli, pişirdiği ekmeği de bölerek, yanındakilere dağıttı. Narlıdere'de lokma da dağıtan Pakdemirli, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Güzelbahçe
ilçesine geçen Pakdemirli, burada da AK Parti
'nin Güzelbahçe adayı Burcu Dereci
ve partililerle bir araya geldi.
Umut KARAKOYUN/İZMİR,
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:33 Kaynak: DHA
Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı
Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim
16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi