Bekir Yunus Uçar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bekir Yunus Uçar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Bekir Yunus Uçar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bekir Yunus Uçar, AA'nın

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Uçar, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.

Bekir Yunus Uçar, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil Akşamı" karesine oy kullanan Uçar, sporda ise Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Milli Piyango İdaresi, Bekir Yunus Uçar, Motosiklet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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