Bekirhan Beldesinde 3 sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Kozluk'un Bekirhan Beldesinde 3 sokak karantinaya alındı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için İlçeye bağlı Bekirhan Beldesi Gülpınar Mahallesi'nin 105, 106, ve 109.'uncu sokaklarının karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Karantinaya alınmış olup belirtilen sokaklara giriş-çıkışlar ile sokaktaki hanelerden birbirlerine geçişlerin yasaklandığı da ifade edilen açıklamada, güvenlik ve sağlık olmak üzere tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.