Bekirler'deki Sel Felaketine Büyükşehir ve MASKİ Müdahalesi
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle Akhisar'ın Bekirler Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketine Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte hızla müdahale ederek, suların tahliye edilmesini sağladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların son günlerdeki aşırı ve aralıksız yağışlar nedeniyle oluşan afetten asgari seviyede zarar görmesini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi'nde meydana gelen sel baskınına da hızla müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri tarafından mahallede gerçekleştirilen çalışmayla, sel sularının çevreye daha fazla zarar vermeden tahliye edilmesi sağlandı.
"MASKİ EKİPLERİ YARDIMIMIZA KOŞTULAR"
Bekirler Mahalle Muhtarı Fuat Kabayel, "Mahallemizde yaşanan afet sonrasında MASKİ ekipleri yardımımıza koştular. Kendileriyle de zaten sürekli irtibat halindeyiz. Bir sorunumuz, sıkıntımız olduğunda hallediyoruz. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sunulan hizmetlerden mahalle olarak memnunuz, devamını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Çalışmalarından ötürü Cengiz Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:05 Kaynak: Bültenler
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