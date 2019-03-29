Son Dakika Haberleri: Bekiroğlu'ndan Huzurevi Ziyareti

Bekiroğlu'ndan Huzurevi Ziyareti

1 saat önce

DSP Buca Belediye Başkan Adayı İsmail Bekiroğlu, pazar günü yapılacak seçimler öncesi Huzurevi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılardan destek istedi.

Bekiroğlu'ndan Huzurevi Ziyareti, System.String[]

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Buca Belediye Başkan Adayı İsmail Bekiroğlu, Buca Evka 1'de bulunan huzurevini ziyaret etti. Bir süre önce hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yaşam Kampüsü içerisinde yer alan huzurevi'ne giderek burada kalan yaşlılarla sohbet etti. Bekiroğlu ve beraberindeki meclis üyesi adayları huzurevi sakinlerinden pazar günü yapılacak seçimler için destek istedi.

DSP'nin Buca Belediye Başkan Adayı İsmail Bekiroğlu'na ziyareti sırasında Sosyal Yaşam Kampüsü Müdür Yardımcısı Onur Güneri Çeliker ve İdari Servis Şefi İbrahim Akyol eşlik etti. 400 yatak kapasiteli huzurevi'nde 350 misafirin bulunduğu bilgisini alan Bekiroğlu, başkan seçildiği takdirde Büyükşehir Belediyesi himayesinde olan huzurevi 'ni sık sık ziyaret ederek kendisinin de elinden gelen desteği vereceğini söyledi. İsmail Bekiroğlu, ziyaret sırasında burada kalan yaşlılarla sohbet ederken, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde huzurevi sakinlerinden kendisine ve meclis üyesi adaylarına oy istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:27 Kaynak: Bültenler

belediye başkan adayı, Buca, Güncel
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