Son Dakika Haberleri: Beklediğimiz Neticeler Çıkmazsa Oturup Ağlayacak Halimiz Yok"

Beklediğimiz Neticeler Çıkmazsa Oturup Ağlayacak Halimiz Yok"

48 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlere ilişkin "Takdir neyse ona da razı oluruz.

Beklediğimiz Neticeler Çıkmazsa Oturup Ağlayacak Halimiz Yok
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlere ilişkin "Takdir neyse ona da razı oluruz. Beklediğimiz neticeler çıkmadığı takdirde oturup ağlayacak halimiz yok." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Denizli İl Başkanlığı tarafından Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen il divan toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin problemlerini doğru teşhis eden ve çözüm yollarını arayan partinin Saadet Partisi olduğunu ileri sürdü.

Problemlerin nasıl çözüleceğinin belli olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Biz bunları açık şekilde ortaya koyuyoruz. Geçmişte kısa dönemlerde bir iktidar ortağı olarak ne zaman iş başına gelsek ülke problemlerinin nasıl çözüleceğini bütün millete göstermiş bir zihniyetin ve anlayışın temsilcileriyiz." diye konuştu.

"Millet için biz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Biz doğrulardan yanayız ve gerçekçiyiz." ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Elhamdülillah bizim alnımız açık. Biz yemedik, iktidara geldiğimizde de yedirmeyeceğiz inşallah. 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' anlayışı bizim her zaman prensibimiz oldu. Çare arayacağız. Her yola başvuracağız insanlara ulaşabilmek için. Çalışan hanım kardeşlerimize ulaşmak en önemli adımlardan bir tanesi olacak. Takdir neyse ona da razı oluruz. Beklediğimiz neticeler çıkmadığı takdirde oturup ağlayacak halimiz yok. Biz çalışma metodumuzu nasıl değiştirip geliştireceğiz ki vatandaşı ikna edelim diye yol arayacağız. Bunun başka yolu yok. İnsanlar zorla yola gelmiyorlar. Herkese ulaşıp her eli sıkacağız ve gönlünü alacağız."


Karamollaoğlu, daha sonra, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisinden aday olacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:15 Kaynak: AA

Saadet Partisi, Politika
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