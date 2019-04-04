Bekleme Alanlarında Kitap Sevgisi Aşılıyorlar

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ
'da, Genç Kızılay
gönüllüleri, başlattıkları "Beklemede oku" projesiyle farkındalık yaratmak için insanların yoğun bulunduğu alanlarda kitap okuyor.
Haftada bir gün toplanan 100 gönüllü, gruplar halinde tren garı, otogar, meydan, havalimanı gibi yerlere giderek, buralarda kitap okuyup, insanlarla sohbet ediyor.
Gönüllüler, gittikleri mekanlarda ilk olarak sesizce kitap okuyor, daha sonra oradakilere okumanın faydalarını anlatarak, insanları kitap okumaya yönlendirmeye çalışıyor.
Gönüllüler, okuma yazma bilmeyen yaşlılara da sesli olarak kitap okuyor.
"Bizi görünce mutlu oluyorlar"
Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Enes Daş, proje sayesinde beklemenin yoğun olduğu alanlarda insanların kitap okumalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Yaklaşık 4 ay önce uygulamaya geçirdikleri proje kapsamında tren garı, havalimanı, terminaller, kahvehaneler ve kalabalık meydanları ziyaret ettiklerini aktaran Daş, şöyle konuştu:
"Gönüllülerimizle bu alanlarda kitaplar okuyup, oradaki vatandaşlara dergi ve kitap hediye ediyoruz. Böylelikle bu bekleme ve oturma alanlarında kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. 20 saat süren otobüs yolculukları oluyor. Bu yolculukları vatandaşlarımızın daha faydalı geçirmeleri adına dergi, gazete ve kitap okumaya teşvik ediyoruz."
"6 bin kişiye ulaştık"
100 gönüllü ile haftada bir gün bekleme alanlarını ziyaret ettiklerini anlatan Daş, "6 bin insana ulaştık. Bu proje ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Millet Kıraathaneleri projesine destek olmak için kahvehanelere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu alanlarda zamanın kitap, dergi, gazete okunarak geçirilebileceğini anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
"Bizleri görünce kitap okumak akıllarına geliyor"
Gönüllülerden Eser Can Damar da projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vatandaşın yoğun olduğu alanlara gidip kitap okuduklarını ifade eden Damar, şöyle devam etti:
"Projeye ilk başladığımızda kimse bizi tanımıyordu. Şimdi artık bizi tanıyorlar. Çay
ocaklarına girince amcalar bize kitaplar hakkında sorular soruyor. Okudukları kitapları anlatıyorlar. Bunları görünce çok mutlu oluyoruz. Bir şeyleri başardığımızı düşünüyoruz."
Gönüllülerden Ayşenur Vardı, hemşehrilerinin yolculuk yaparken kitap, dergi ve gazete okumalarını sağlamak için çabaladıklarını söyledi.
Çay ocağındaki vatandaşlardan 74 yaşındaki Abdulkadir Yılmaz, gençlerin bu etkinliğinden memnun olduğunu dile getirerek, "Sağ olsunlar bilinçli gençlerimiz gelip bizimle sohbet edip kitap okuyorlar. Onları görünce mutlu oluyoruz. Allah bu gençlerimizin yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.
"Yolda okumak için ihtiyacımız olacak"
Bedirhan Orlu otogarda gönüllülerin dağıttığı kitaptan aldığını vurgulayarak, "Yolda okumak için ihtiyacımız olacak. 12 saatlik bir yolculuk yapacağım. Daha önceki yolculuklarımda cep telefonundan oyun oynuyordum. Bu yolculuğumda dergi ve kitapları okuyacağım." ifadelerini kullandı.