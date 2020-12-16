Bekleme süresine son veren "Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası" - Son Dakika

Bekleme süresine son veren "Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası"

16.12.2020 15:11
Bekleme süresine son veren

Sompo Sigorta, "Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası" hizmeti ile bekleme süresine son veriyor.

Sompo Sigorta, "Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası" hizmeti ile bekleme süresine son veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, anne-baba adaylarını yüksek standartlı doğum sigortası ile buluşturuyor.

Bekleme süresini ortadan kaldıran "Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası", doğum gerçekleşmeden hemen önce dahi poliçe satın alınarak anlaşmalı hastanelerde kullanılmaya imkan tanıyor.

Paketin en önemli özelliği bekleme süresinin olmaması

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sağlık Sigortaları Direktörü Çağatay Çınar, kişinin, doğumu gerçekleşmek üzereyken bile poliçeyi satın alarak kullanmaya başlayabileceğini belirterek, "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketimizde doğum ve hamilelik rutin muayene için bekleme süresi yok. Kişi dilediği zaman, yani doğumu gerçekleştirmek üzereyken bile poliçeyi satın alarak haklarını kullanmaya başlayabilir. Oysa sektöre baktığınız zaman doğum paketlerinde her şirketin farklı bekleme süresi koyduğunu gözlemliyoruz. Bizim doğum paketimiz ise ister hamilelik öncesinde istenirse de hamileliğin 8'inci ayında bile satın alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Müşterimiz, kendi ihtiyacına uygun poliçeyi satın alabiliyor"

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye'de ikamet eden, SGK tarafından kapsam altına alınan 18-56 yaş arasındaki herkesin Sompo Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası'na sahip olabileceğini aktaran Çınar, doğum teminatının içerdiği hizmetlere ilişkin, "Doğum paketi içerisinde, 'doğum' ve 'doğum+hamilelik rutin muayene' olmak üzere 2 plan seçeneği sunuyoruz. Her plan içerisinde sezaryen, epidural, normal doğum gibi 8 farklı doğum alternatifi yer alıyor. Müşterimiz burada yer alan seçeneklerden kendi ihtiyacına uygun olanını seçerek poliçesini satın alabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Doğum" paketlerinde limitsiz doğum hizmetiyle birlikte poliçede belirtilen limit kapsamında yatarak tedavi, hastanede tedavi, ameliyat, yoğun bakım, küçük müdahale hizmetlerinin de yer aldığını bildiren Çınar, şunları kaydetti:

"Ayrıca, yine paketimizin içinde yer alan 'Diş Tedavi Paketi' ile anlaşmalı diş hekimleri ağında, diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği, periapikal röntgen işlemleri kapsamındaki giderler yılda bir kez karşılanıyor. 'doğum+hamilelik rutin muayene' teminatımızda ise yine limitsiz doğum, yatarak tedavi, hastanede tedavi, ameliyat, yoğun bakım, küçük müdahale hizmetlerimizle birlikte müşterilerimiz 'hamilelik rutin muayene' hizmetimizden yılda 9 kez faydalanabiliyor. Bu planımız içinde de yine ücretsiz 'Diş Tedavi Paketi'miz yer alıyor."

Eğitimlere ücretsiz katılım imkanı

Çağatay Çınar, gebelik takibi süresince rutin laboratuvar ve radyoloji işlemleri ile doğum sonrası bir yıl süresince çocuk polikliniği ayakta tedavi hizmetlerinde cari fiyatlar üzerinden yüzde 20 indirim sağlandığını aktardı.

Çınar, "Ayrıca, çoklu gebeliklerde doğuma ilişkin fark ücreti olmadığı gibi Gebelik Akademisi ve Emzirme Eğitimi gibi sağlık kurumunda gerçekleştirilen annenin ihtiyacı olan eğitimlere de ücretsiz katılım imkanı sunulmaktadır. Doğum paketi ile ayrıca anneye sunulan 'yatarak tedavi' planını, eş ve varsa diğer çocuklar için yaş ve cinsiyet fark etmeksizin 250 TL sabit primle satın alma avantajı da sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sigorta, Türkiye, Çınar, Doğum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bekleme süresine son veren 'Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası' - Son Dakika


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