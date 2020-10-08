Beklenen dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını korumaya böyle aldı - Son Dakika

Beklenen dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını korumaya böyle aldı

08.10.2020 03:59

Beklenen dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını korumaya böyle aldı İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu öncesi vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye, halı ve kartonlarla kapattı.

Beklenen dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını korumaya böyle aldı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu öncesi vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye, halı ve kartonlarla kapattı. Araçların üstüne serilen battaniye ve halıları fırsat bilen kediler bu gece araçların üstünde uyumaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 kilogram/ metrekare) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada turuncu uyarı vererek; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililerden gelen uyarıların ardından vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kartonlarla kapatmaya başladı. Sokakta park halindeki araçların üzerinde birbirinden farklı halı, battaniye ve kartonların olması renkli görüntüler oluşturdu. Araçların üstüne serilen battaniye ve halıları fırsat bilen kediler araçların üstünde uyumaya başladı.

Beklenen dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını korumaya böyle aldı
Beklenen dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını korumaya böyle aldı
Beklenen dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını korumaya böyle aldı
Beklenen dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını korumaya böyle aldı
Beklenen dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını korumaya böyle aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Dolu Yağışı, İstanbul, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beklenen dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını korumaya böyle aldı - Son Dakika

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