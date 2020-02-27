Beklenen fırtına İstanbul'da etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beklenen fırtına İstanbul'da etkili oluyor - Son Dakika

Beklenen fırtına İstanbul'da etkili oluyor

6 saat önce

İstanbul'da beklenen rüzgar gece saatlerinde Zeytinburnu Sahilinde etkili olmaya başladı.

İstanbul'da beklenen rüzgar gece saatlerinde Zeytinburnu Sahilinde etkili olmaya başladı. Sahilde oluşan dalga boylarının 5 metreyi geçtiği ve saatteki hızının da 60 kilometreyi geçtiği görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde İstanbul ve çevresinde lodoslu ve yağmurlu havanın etkili olacağı duyurulmuştu. Gece saatlerinden sonrada rüzgar kendisini hissettirmeye başladı.

Zeytinburnu Sahilinde de rüzgardan dolayı dalga boyları yükseldi. Kuzeybatı yönünden esen rüzgarın saatteki hızı 64-71 kilometre arasında değişiyor. Rüzgarlı ve yağışlı havanın bugün için İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

(Davut Has/İHA)

Beklenen fırtına İstanbul'da etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik
İstanbul'da asker uğurlama terörü kamerada İstanbul Barosu Atakan Kayalar'a hakaret ve tehdit edenlere suç duyurusunda bulundu İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Kanal İstanbul" yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir

Son Dakika Haberleri
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı
15:17 İrem Derici, koronavirüsün sıçradığı Irak'taki konserini iptal etmedi
14:53 Radio Slave RX İstanbul'da!
14:26 Can Yaman'dan "Beraber yaşayabiliriz" diyen kadın sunucuya cevap
13:42 Burak Yeter'e İtalya'dan anlamlı ödül

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 15:31:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beklenen fırtına İstanbul'da etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]