Beklenen fırtına Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beklenen fırtına Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteriyor

19.07.2022 23:52

Marmara Denizi'nde beklenen fırtına Tekirdağ kıyılarında etkisini göstermeye başladı.

Marmara Denizi'nde beklenen fırtına Tekirdağ kıyılarında etkisini göstermeye başladı. Fırtınanın hızı saatte 50 kilometrenin üzerine çıkarken vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla yapılan fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini göstermeye başlayan fırtınanın hızı saatte 50 kilometrenin üzerine çıktı. Fırtına sebebiyle denize oluşan dalgalar, sahil kesiminde dolaşan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dalgaların boyu zaman zaman bir kaç metreyi bulurken, dalgakıranlardan sıçrayan deniz suları sahilde gezen vatandaşları ıslattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise rüzgarın kısa aralıklarla etkisinin sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

(Tunay Özdemir/İHA)

YORUMLAR
500
Bu saatlere dikkat: Marmara'da fırtına bekleniyor Bu saatlere dikkat: Marmara'da fırtına bekleniyor Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek
Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beklenen fırtına Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:36 Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 00:09:57. #1.13#
SON DAKİKA: Beklenen fırtına Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement