Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla yapılan fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini göstermeye başlayan fırtınanın hızı saatte 50 kilometrenin üzerine çıktı. Fırtına sebebiyle denize oluşan dalgalar, sahil kesiminde dolaşan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dalgaların boyu zaman zaman bir kaç metreyi bulurken, dalgakıranlardan sıçrayan deniz suları sahilde gezen vatandaşları ıslattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Beklenen fırtına Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteriyor - Son Dakika

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