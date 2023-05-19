Beklenen görüşme geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Beklenen görüşme geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek

19.05.2023 17:29

ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la görüşecek.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50+1'e ulaşan aday çıkamayınca oylama ikinci tura kaldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 49.5, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı yüzde 5.17 oy aldı.

İKİNCİ TUR ÖNCESİ SİNAN OĞAN TRAFİĞİ

Seçimlerde aldığı oy oranıyla büyük bir sürprize imza atan Sinan Oğan, ikinci turda yarışacak Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için çok önemli hale geldi. ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinin genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yeni gelişme yaşandı.

ERDOĞAN, OĞAN'LA GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Sinan Oğan'la görüşme gerçekleştiriyor.

"MANİDAR TARİH"

Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak edilirken, gazeteci Kürşad Oğuz'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." demişti.

YORUMLAR (3)
  • Z KUSAGI: Erdinç Uzuner burda da yorumun yok kırmızı kar yagıp sapkadan tavşan mı çıktı :)) Cevap Yaz 2 15 Yayından Kaldır
  • Adem gürbüz: ikininiz beraber olun. kimse sizi tutamaz. Ekonomi ve Eğitim de çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. bir ülkede sürekli eğitim konuşulursa bu ülke uzaya değil güneşe bile ulaşır. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Nurdan sarı: Bu adamın vatan meselesi ile alakası yok.şuan sadece alacağı koltukların peşinde.zaten kitlesinde arkasından gelmeyecek. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Sinan Oğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beklenen görüşme geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek - Son Dakika


Son Dakika
18:08 Son Dakika: YSK 1. tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark
17:52 Gelecek Partisi'nde peş peşe istifalar! Veysi Akay'ın ardından Abdullah Teber de sert sözlerle istifa etti
17:25 Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Veysi Akay'ın ardından Abdullah Teber de zehir zemberek sözlerle istifa etti
17:19 Selahattin Demirtaş'tan 2. tur seçimlerine yönelik dikkat çeken açıklama: Kimse benim hapisliğim üzerinden kirli hesap yapmasın
17:06 Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs gününe özel Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı
17:01 Beklenen görüşme geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek
16:53 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşüyor
16:49 Tarkan'dan 19 Mayıs paylaşımı! Mustafa Kemal Atatürk için marş yazdı
16:45 Selahattin Demirtaş'tan 2. tur seçimlerine 9 gün kala dikkat çeken paylaşım: Kimse benim hapisliğim üzerinden kirli hesap yapmasın
16:43 7. Türkiye Altın Marka Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2023 18:31:36. #1.11#
SON DAKİKA: Beklenen görüşme geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement