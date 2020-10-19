Beklenen Güzelyalı imar planları onaylandı - Son Dakika

Beklenen Güzelyalı imar planları onaylandı

19.10.2020 17:37
Beklenen Güzelyalı imar planları onaylandı, System.String[]

Mudanya'nın beklediği Güzelyalı 1/bin ölçekli revizyon uygulama imar planı ekim ayı olağan meclis toplantısında onaylandı.

Mudanya'nın beklediği Güzelyalı 1/bin ölçekli revizyon uygulama imar planı ekim ayı olağan meclis toplantısında onaylandı.

Mahkeme kararıyla iptal edilen Güzelyalı imar planları, Mudanya Belediyesi tarafından yeniden hazırlandı. Beklenen Güzelyalı 1/bin ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği, ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda oy birliğiyle kabul edildi. Mudanya'yı modern şehircilikle buluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "1992 planlarındaki sınırlara uyulmak kaydıyla yenilenen imar planları ile Mudanya'nın kimliğine ve tarihine özgü, turizm öncelikli bir kent planlaması ortaya çıkarılmış oldu. Sahil bandında kesintisiz yaya ve bisiklet yollarının planlandığı, belediye hizmet alanlarının, turizm alanlarının, sağlıklı hayat için gerekli olan bir çalışmayı Mudanya'mıza kazandırmış olduk. Modern, günümüz şartlarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek imar planı çalışması teknik ekiplerimiz tarafından hazırlandı. 413.5 hektarlık alanı kapsayan planlarla, mahkemenin iptal gerekçeleri ortadan kaldırıldı. Uzun yıllar boyunca plan değişikliğine gerek kalmayacak şekilde şehrin omurgası sayılacak bir çalışmaya imza attık, bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Mudanya Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı'nın ikinci oturumunda 2021 mali yılı ve izleyen iki yıl bütçesi, performans programı, ücret tarifesi görüşüldü. Oturumda, 2021 mali yılı bütçesi 125 milyon 776 bin 200 lira olarak oy birliğiyle kabul edildi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısında 2021 yılı performans programı kabul edilirken, gelir ve gider bütçesi de ayrı ayrı oylandı.

Başkan Hayri Türkyılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkür ederken, alınan kararların Mudanya'ya hayırlı olmasını diledi. - BURSA

Beklenen Güzelyalı imar planları onaylandı
Beklenen Güzelyalı imar planları onaylandı

Güzelyalı, Mudanya, Ekim, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beklenen Güzelyalı imar planları onaylandı - Son Dakika

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