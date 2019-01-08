Beklenen Haber Geldi! İnternet Korsanı Yakalandı
2 saat önce
İNTERNET korsanını bulmak için asayiş şubesi ve polisler yoğun soruşturma yürüttü.
İNTERNET korsanını bulmak için asayiş şubesi ve polisler yoğun soruşturma yürüttü. Bu sabah beklenen haber geldi. Asayiş Şubesi polislerinin internet korsanını yakalayıp gözaltına aldığı bildirildi. Zanlının Hessen
Eyaletinde yaşayan 20 yaşında bir öğrenci olduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:20
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