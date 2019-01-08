Son Dakika Haberleri: Beklenen Haber Geldi! İnternet Korsanı Yakalandı

Beklenen Haber Geldi! İnternet Korsanı Yakalandı

2 saat önce

İNTERNET korsanını bulmak için asayiş şubesi ve polisler yoğun soruşturma yürüttü.

Beklenen Haber Geldi! İnternet Korsanı Yakalandı, System.String[]
İNTERNET korsanını bulmak için asayiş şubesi ve polisler yoğun soruşturma yürüttü. Bu sabah beklenen haber geldi. Asayiş Şubesi polislerinin internet korsanını yakalayıp gözaltına aldığı bildirildi. Zanlının Hessen Eyaletinde yaşayan 20 yaşında bir öğrenci olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:20 

Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı'nın Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu Erdoğan: 'Bay Kemal Geçemez' Diye Vasiyet Bırakabilirim

Eren Erdem Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararına Tepki Gösteren Baba Hasan Erdem İşten Çıkarıldı Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 14:22:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beklenen Haber Geldi! İnternet Korsanı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]