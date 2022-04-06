Beklenen haber geldi! Tom Clancy's Rainbow Six mobile duyuruldu - Son Dakika
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Beklenen haber geldi! Tom Clancy's Rainbow Six mobile duyuruldu

06.04.2022 09:06
Beklenen haber geldi! Tom Clancy's Rainbow Six mobile duyuruldu

Ubisoft, Rainbow Six Mobile için ilk fragman paylaşarak mobil oyunculara müjdeyi verdi.

Ubisoft, mobil oyuncuların içini kıpraştıracak haberi fragman paylaşarak verdi. Tom Clancy's Rainbow Six Mobile geliyor.
Ubisoft, iOS ve Android cihazlarda ücretsiz oynanabilen FPS oyunu Rainbow Six Mobile'ı resmi olarak duyurdu.

RAINBOW SIX MOBILE DUYURULDU

Oyun her ne kadar Rainbow Six Mobile olarak tanıtılsa da genel dinamiklere bakıldığında aslında Rainbow Six Siege oyununun mobil versiyonu olduğunu görüyoruz. Mobile oyunda Six Siege'ye benzer dinamiklerle 5 vs 5 kapışmalara gireceğiz.

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HARİTALAR

Mobil için uyarlanmış klasik Rainbow Six Siege konumlarında hazırlan ve rekabet et. Gelecekteki güncellemeler ek haritalar içerecek!

BANKA

Yüksek nüfuslu bir şehrin ortasında yer alan bu ağır güçlendirilmiş bankaya sızmak kolay olmayacaktır. Bina Defenders tarafından kolayca güçlendirilebilen birkaç küçük ve orta ölçekli odadan oluştuğu için saldırganlar hedefi bulmakta zorlanacaklar.

SINIR

Bu haritada, iki ülkenin sınırında yer alan bu ölümcül karakolda kendinizi izole edilmiş hissedeceksiniz. Tamamen ıssız dağlarla çevrili olan bu harita, eski ve yeni binalardan oluşuyor ve açık alanlarla dolu. Hareket etmek tehlikeli olacaktır ve en açık ve yok edilebilir haritalardan biri olduğu için dikkatlice hesaplanmalıdır.

RAINBOW SIX MOBILE HANGİ OPERATÖRLER OLACAK?

Silahsızlandırmak, rehineleri serbest bırakmak ve zafere giden yolu ihlal etmek için sürekli büyüyen klasik Saldıran Operatörler listesinden seçim yapın!

  • Ash - ATK
  • Sledge - ATK
  • Twitch - ATK
  • Thermite - ATK
  • Hibana - ATK
  • Caveira -DEF
  • Bandit -DEF
  • Smoke-DEF
  • Valkyrie -DEF
  • Mute -DEF
Beklenen haber geldi! Tom Clancy's Rainbow Six mobile duyuruldu
Beklenen haber geldi! Tom Clancy's Rainbow Six mobile duyuruldu

YENI INTEL GELİYOR

Yaklaşan haritalar hakkındaki gizli bilgiler yakında tüm Operatörlere açıklanacak. Bizi izlemeye devam edin... Daha fazlası da var!

Oyunun testlerine katılmak için bu bağlantı üzerinden en aşağıdaki kısma başvuru yaparak kayıt olabilirsiniz..

RAINBOW SIX MOBİLE FRAGMANI İZLE

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Rainbow Six Extraction, Rainbow Six Siege, Ubisoft, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

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