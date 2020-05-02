Beklenen haberi Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüs salgınında genel yayılım bitti - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçradı. Virüs, Türkiye'ye sıçradığı günden bu yana 3.258 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. 122.392 kişi virüse yakalanırken bunlardan 53.808'i virüsü yenmeyi başardı.

Durum bu iken en çok merak edilen konu, salgının ne zaman sona ereceği oldu. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgında genel yayılımın bittiğini ancak tedbirlerin devam edeceğini söyledi.

"GENEL YAYILIM BİTTİ, VİRÜS ETKİSİNİ KAYBEDİYOR"

Yenişafak'tan Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "81 ili takip ediyorum. Genel yayılım bitti. Bu sona erdi. Virüs etkisini kaybediyor. Parça parça belli alanlarda, mesela bir cenazede 25 kişi çıkabiliyor ama genel yayılım bitti. Ben virüsün etkisini kaybettiğini düşünüyorum. Bu önemli ama biz tedbirlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.