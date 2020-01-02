Beklenen hamsi Gürcistan'dan geldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Beklenen hamsi Gürcistan'dan geldi - Son Dakika Ekonomi

Beklenen hamsi Gürcistan'dan geldi

6 saat önce

Gürcistan'dan gelen hamsi Trabzon'da tezgahları şenlendirdi.

Beklenen hamsi Gürcistan'dan geldi, System.String[]

Gürcistan'dan gelen hamsi Trabzon'da tezgahları şenlendirdi. Trabzon'da yaklaşık 1 aydır tezgahlarda az miktarda görülen hamsi Gürcistan'dan gelmesiyle balıkçı esnafını ve tüketiciyi sevindirirken fiyatı pek fazla değişmedi.


Sezona palamutsuz başlayan ardından avlanan hamsi ile umutlanan ancak onun da hava şartları nedeniyle Türk karasularını erken terk etmesi üzülen balıkçılar,ın yüzü Gürcistan'dan gelen hamsi ile az da olsa güldü.


Gürcistan'dan gelen hamsiyi satmaya başladıklarını belirten balıkçılardan Münir Yılmaz, "Hamsi bugün itibariyle Gürcistan'dan gelmeye başladı. Gece avlanan hamsi taze olarak gündüz bize geliyor. Eski hamsiden fazla bir farkı yok. Fiyatı geçen seneye göre pek değişmedi hemen hemen aynı. Gürcistan'da hamsi avı bu şekilde 1 ay kadar sürer diye düşünüyorum" dedi.


Balıkçılardan Serdar Korkmaz da hamsinin fiyatının gayet uygun olduğunu ifade ederek "Efsane geri döndü. 2020'nin hamsisi. Kilosu 10 TL. Çok güzel hamsi. Son 2 haftadır ilk kez bugün bu kadar bol geldi. Fiyatı da gayet uygun" diye konuştu.


Avlanan hamsinin yerli sayıldığını belirten balıkçılardan Emin Avcı "Gürcistan'dan gelen hamsi tezgahlarda yerini aldı. İnşallah bereketli olur. Kilosu 12.15 TL arasında değişiyor. Orta boy güzel hamsi. Havalar soğudu hamsi daha da lezzetlendi. Vatandaş da özlemle bekliyordu. Zaten 3-4 saatlik yoldan geldiği için taze. Normalde yerli sayılır Karadeniz hamsisi" derken, balıkçılardan Hakan Aydın ise "Hamsi, buradan Gürcistan sularına gitti. Bizim teknelerde avlayıp bize getirdi. Taze hamsi kilosunu 10 TL'den satıyoruz. Bir ay sonra ilk kez bu kadar hamsi geldi. 2010 inşallah iyi olacak. İnşallah 1-2 ay daha devam edecek" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Gürcistan, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'da stat karanlıkta kalacaktı!
Şarkıcı Azerin, Okan Bayülgen'in "Azeri Türkçesi" sözlerine tepki gösterdi Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar

Son Dakika Haberleri
17:46 Kılıçdaroğlu'ndan "Libya Tezkeresi" paylaşımı - Son Dakika Ekonomi
17:46 Türkiye, Libya'ya asker gönderiyor - Son Dakika Ekonomi
17:44 New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi
17:37 Altın euroyu üçe katladı - Son Dakika Ekonomi
17:35 Kartepe Belediyesi'nin 11 yeni aracı hizmete başladı - Son Dakika Ekonomi
15:22 Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi
13:31 Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:49:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beklenen hamsi Gürcistan'dan geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]