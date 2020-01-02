Beklenen hamsi Gürcistan'dan geldi

Gürcistan'dan gelen hamsi Trabzon'da tezgahları şenlendirdi. Trabzon'da yaklaşık 1 aydır tezgahlarda az miktarda görülen hamsi Gürcistan'dan gelmesiyle balıkçı esnafını ve tüketiciyi sevindirirken fiyatı pek fazla değişmedi.



Sezona palamutsuz başlayan ardından avlanan hamsi ile umutlanan ancak onun da hava şartları nedeniyle Türk karasularını erken terk etmesi üzülen balıkçılar,ın yüzü Gürcistan'dan gelen hamsi ile az da olsa güldü.



Gürcistan'dan gelen hamsiyi satmaya başladıklarını belirten balıkçılardan Münir Yılmaz, "Hamsi bugün itibariyle Gürcistan'dan gelmeye başladı. Gece avlanan hamsi taze olarak gündüz bize geliyor. Eski hamsiden fazla bir farkı yok. Fiyatı geçen seneye göre pek değişmedi hemen hemen aynı. Gürcistan'da hamsi avı bu şekilde 1 ay kadar sürer diye düşünüyorum" dedi.



Balıkçılardan Serdar Korkmaz da hamsinin fiyatının gayet uygun olduğunu ifade ederek "Efsane geri döndü. 2020'nin hamsisi. Kilosu 10 TL. Çok güzel hamsi. Son 2 haftadır ilk kez bugün bu kadar bol geldi. Fiyatı da gayet uygun" diye konuştu.



Avlanan hamsinin yerli sayıldığını belirten balıkçılardan Emin Avcı "Gürcistan'dan gelen hamsi tezgahlarda yerini aldı. İnşallah bereketli olur. Kilosu 12.15 TL arasında değişiyor. Orta boy güzel hamsi. Havalar soğudu hamsi daha da lezzetlendi. Vatandaş da özlemle bekliyordu. Zaten 3-4 saatlik yoldan geldiği için taze. Normalde yerli sayılır Karadeniz hamsisi" derken, balıkçılardan Hakan Aydın ise "Hamsi, buradan Gürcistan sularına gitti. Bizim teknelerde avlayıp bize getirdi. Taze hamsi kilosunu 10 TL'den satıyoruz. Bir ay sonra ilk kez bu kadar hamsi geldi. 2010 inşallah iyi olacak. İnşallah 1-2 ay daha devam edecek" ifadelerini kullandı. - TRABZON