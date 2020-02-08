Beklenen kar Bursa'ya yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beklenen kar Bursa'ya yağdı - Son Dakika

Beklenen kar Bursa'ya yağdı

58 dakika önce

Bursa'da beklenen kar gece saatlerinde kendini gösterdi.

Beklenen kar Bursa'ya yağdı, System.String[]

Bursa'da beklenen kar gece saatlerinde kendini gösterdi. Kar yağdığını gören vatandaşlar sokağa çıkıp kar topu oynadı.


Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği kar yağışı Bursa'ya düştü. Şehrin yüksek mahallelerinde tutan kar şehri beyaza bürüdü. Kar yağdığını gören vatandaşlar ise gece geç saat olmasına rağmen çocuklarıyla birlikte sokağa çıkarak bu yıl şehir merkezine ilk kez yağan karın tadını kar topu oynayarak çıkarttı.


Bu yıl ilk defa karla tanıştığını ifade eden vatandaşlar "Kar yağdığını görünce kendimizi dışarıya attık. Çocuklarla birlikte kar topu oynayıp karın tadını çıkartıyoruz" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:33:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beklenen kar Bursa'ya yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]