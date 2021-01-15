Beklenen kar Sultanbeyli'ye yağdı; kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Beklenen kar Sultanbeyli'ye yağdı; kış hazırlıkları tamamlandı

Beklenen kar Sultanbeyli'ye yağdı; kış hazırlıkları tamamlandı

15.01.2021 15:18

İstanbul'da yılın ilk karı dün yağdı.

İstanbul'da yılın ilk karı dün yağdı. Kar yağışı alan ilçelerden Sultanbeyli'de, kış hazırlıkları tamamlandı. İlçenin belediye başkanı Hüseyin Keskin, vatandaşlara kar yağışında dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Belediyemiz, kar yağışından ötürü oluşabilecek sorunlara karşı tüm tedbirleri almış vaziyette. İnşallah bu kışı da herhangi bir sorun yaşamadan atlatacağız" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi, kış aylarında olumsuzluk yaşanmaması için kış hazırlıklarına başladı. Kar yağışının olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için ilçenin yol ve kaldırımları, yayalar ve araçlar için güvenli hale getirildi. Bu kapsamda tuzlama ve kar küreme araçları, greyderler, dekoderler, tonlarca tuz ve belediye personelleri ihtiyaç anında hizmet verecek.

"İLÇEMİZİ KIŞ ŞARTLARINA UYGUN HALE GETİRİYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçeyi kış şartlarına uygun hale getirdiklerine dikkat çekerek, "İstanbul'a yılın ilk karı yağmış oldu. Bu sene özellikle karın yağmasını hasretle bekledik çünkü kuraklıkla ilgili konular gündeme gelmeye başladı. Şükürler olsun ki yağmurlar ve ardından yağan kara sevindik. Kar yağmasını özlemle beklerken aynı zamanda vatandaşlarımızın kış şartlarında rahat hareket edebilmesi için bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı yaptık ve süreci takip ediyoruz. Arkadaşlarımız 7/24 vazifelerine devam edecekler. Aynı zamanda tuzlama araçlarından, kar küreme araçlarına varana kadar hazırız. Kar yağışında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalarımızı yaptık. Kar yağışına hazırız" dedi.

KIŞ LASTİĞİ OLMADAN TRAFİĞE ÇIKMAYIN!

Pandemi sürecinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek çalışmalarını sürdüklerini ifade eden Keskin, vatandaşlara kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını ve olabildiğince toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önerdi.


Kaynak: DHA
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Hüseyin Keskin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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