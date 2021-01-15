Beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı - Son Dakika

Beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı

Avrupa yakasının ilk kar'ı Arnavutköy'e düştü

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı ara sokaklar adeta beyaza büründü.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakasına yağan kar, İstanbulluları sevindirdi. Gece saatlerinde ise Avrupa Yakasının ilk karı Arnavutköy'e yağdı. Kar yağışı ile birlikte bir çok ara sokak beyaza büründü.