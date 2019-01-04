Beklenen Kar Yağışı, Beylikdüzü ve Çevresinde Başladı
20 dakika önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı, sabaha karşı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan uyarıların ardından, İstanbul
'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı, sabaha karşı başladı. Gece boyunca yağan yağmurun ardından, Beylikdüzü
ve çevre ilçelerde kar yağışı görüldü. Kar
yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar da etkili oldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:22 Kaynak: DHA
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