Beklenen kar yağışı Kırklareli'nde etkili oluyor - Son Dakika

Beklenen kar yağışı Kırklareli'nde etkili oluyor
27.01.2021 08:28
Beklenen kar yağışı Kırklareli'nde etkili oluyor Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Kırklareli'nde kar yağışı devam ediyor.
Beklenen kar yağışı Kırklareli'nde etkili oluyor
KIRKLARELİ - Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Kırklareli'nde kar yağışı devam ediyor.
Kırklareli şehir merkezinde de etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Dereköy, Kofçaz ve Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kar yağışının etkili olduğu yerlerde yolların trafiğe kapanmaması için İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri tarafından çalışmaları devam ediyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altıda 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini bekleniyor.
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