Beklenen Kar Yağışı Yerine Şiddetli Yağmur Başladı, İstanbullular Zor Anlar Yaşadı
1 saat önce
Beklenen kar yağışı yerine şiddetli yağmur başladı, İstanbullular zor anlar yaşadı Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattıİSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı yerine sağanak yağış etkili oldu.
Beklenen kar yağışı yerine şiddetli yağmur başladı, İstanbullular zor anlar yaşadı
Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı yerine sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte yolda oluşan su birikintileri araç trafiğini olumsuz etkilerken vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden İstanbul için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Akşam saatlerinde beklenen kar yağışı yerine sağanak yağış etkili oldu. İlk başta hafif bir şekilde yağan yağış gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artırarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışla birlikte yolda oluşan su birikintileri araç trafiğini olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı ana arterlerde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için İstanbul itfaiye ekipleri ve trafik ekipleri yoğun çaba sarf etti. Dışarıya şemsiye almadan çıkan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Yolun karşına geçmek isteyen vatandaşlar ise su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşadı.
Öte yandan, İstanbul'da beklenen kar yağışının Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, gece geç saatlerinde başlayıp özellikle sabah saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
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