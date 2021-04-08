Beklenen oldu, yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyarılarda bulunduğu Trakya'da Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçesinde balkanlara sınır köylerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili odu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışını yanı sıra yoğun sisin etkili olduğu Dereköy Sınır Kapısı'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi