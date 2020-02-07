Son Dakika › Güncel › Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İSG'de uçuşlar azaltılacak - Son Dakika
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İSG'de uçuşlar azaltılacak
6 saat önce
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yarın tahmin edilen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltmaya gidildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:46 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yarın tahmin edilen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltmaya gidildi.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00 ile 10.59 arasında uçuşların yüzde 10 azaltılmasına karar verildi.
Yolculardan uçuşlarla ilgili gelişmeleri hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden takip etmeleri istendi.
Son Dakika Önce uçak saatini sonra koltuğunu değiştirdi Uçak kazasının ardından CNN Türk'e bağlanıp siyaset yapan eski pilot işinden oldu Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı