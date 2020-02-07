Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İSG'de uçuşlar azaltılacak - Son Dakika
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Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İSG'de uçuşlar azaltılacak

6 saat önce

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yarın tahmin edilen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltmaya gidildi.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İSG'de uçuşlar azaltılacak, System.String[]

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yarın tahmin edilen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltmaya gidildi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00 ile 10.59 arasında uçuşların yüzde 10 azaltılmasına karar verildi.

Yolculardan uçuşlarla ilgili gelişmeleri hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden takip etmeleri istendi.

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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