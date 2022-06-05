Beklenen özellik Samsung Galaxy Watch 5 ile geliyor! - Son Dakika
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Beklenen özellik Samsung Galaxy Watch 5 ile geliyor!

05.06.2022 00:38
Beklenen özellik Samsung Galaxy Watch 5 ile geliyor!

Samsung Health uygulamasının son beta güncellemesi, markanın yeni akıllı saati Galaxy Watch 5 hakkında yeni bilgiler barındırıyor.

Samsung Health uygulamasının son beta güncellemesi, Galaxy Watch 5 hakkında yeni bilgiler barındırıyor. Beta güncellemesi ile Galaxy Watch 5'in standart ve Pro olmak üzere iki versiyonda sunulacağını öğrendik. Bunun yanı sıra yeni güncelleme, akıllı saatin uzun zamandır beklenen yeni bir özelliği içereceğini gösteriyor.

Yeni Galaxy Watch 5'te sıcaklık sensörü sürprizi!

Samsung'un sağlık takip uygulamasının beta güncellemesinde Galaxy Watch 5 serisinin 'sıcaklık sensörü' ile geleceği ortaya çıktı. Bir Reddit kullanıcısı Samsung Health'in beta güncellemesinin ardından uygulama içerisinde "uyku sırasında cilt sıcaklığı" adı verilen bir seçeneğin olduğunu ortaya koydu.

Samsung, Galaxy Watch 5 Pro ile klasikleşmiş özelliğinden vazgeçiyor!

Adından da anlaşılacağı gibi, bu özellik uyku sırasında vücut sıcaklığını izleyecek. Sıcaklık sensörü özelliğinin uygulamanın beta sürümünde ortaya çıkması oldukça sürpriz oldu. Çünkü Samsung daha önce yaptığı bir açıklamada sıcaklık sensörünün, markanın planları arasında ön sıralarda yer almadığını belirtmişti. Bu nedenle sıcaklık sensörü özelliğinin Galaxy Watch 5'te sunulmayacağı düşünülüyordu.

Beklenen özellik <a class='keyword-sd' href='/samsung-galaxy/' title='Samsung Galaxy'>Samsung Galaxy</a> Watch 5 ile geliyor!

Sağlık uygulamasının beta güncellemesi Galaxy Watch 5 ve Pro isimlerini de doğrulamış durumda. Bu detay ile birlikte markanın yeni neslinde "Classic" versiyonun da olmayacağını öğrenmiş olduk. Ortaya çıkan görüntülerde Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro yer alırken Classic modeli hakkında ise hiçbir detay yer almıyor.

Koreli şirketin sağlık takip uygulaması daha önce de markanın yeni ürünlerini ortaya çıkarmıştı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic, Samsung Health App ile ortaya kondu. Yine uygulamanın beta sürümüne gelen güncelleme ile Samsung'un yeni saatlerini tanıtımdan yaklaşık 1 ay önce görme fırsatı yakaladık.

Koreli üretici, yeni akıllı saat modelleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yeni Galaxy Watch 5 serisinin Ağustos ayında tanıtılmasını bekliyoruz. Peki siz Samsung'un akıllı saat modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Beklenen özellik Samsung Galaxy Watch 5 ile geliyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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