Beklenen sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Beklenen sağanak yağış etkili oldu

17.04.2022 21:02

Beklenen sağanak yağış etkili oldu Balıkesir'de güneşli havaların ardından hafta sonunda beklenen yağış etkili oldu.

Beklenen sağanak yağış etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'de güneşli havaların ardından hafta sonunda beklenen yağış etkili oldu.

Balıkesir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar ise evlerinin yolunu koşarak tuttu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ana caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteorolojinden alınan bilgiye göre, yağışların hafta içinde aralıklarla süreceği belirtildi.

Beklenen sağanak yağış etkili oldu
Beklenen sağanak yağış etkili oldu
Beklenen sağanak yağış etkili oldu

YORUMLAR
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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beklenen sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika


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