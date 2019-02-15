Son Dakika Haberleri: Beklenen Xbox One Oyunu Crackdown 3 Oyun Severlerle Buluştu

Beklenen Xbox One Oyunu Crackdown 3 Oyun Severlerle Buluştu

9 dakika önce

Uzun zamandır merakla beklenen Xbox One oyunu Crackdown 3 bugün oyun severlerin beğenisine sunuldu.

Beklenen Xbox One Oyunu Crackdown 3 Oyun Severlerle Buluştu, System.String[]

Crackdown 3, diğer tüm Xbox Game Studios oyunları gibi çıktığı gün, oyuncuların büyük ilgi gösterdiği ve Xbox One konsolunda 100'den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyununa sınırsız erişim sunan Xbox Game Pass'e de eklendi.

Oyuncularına heyecan dolu açık dünya oyun alanı sunan Crackdown 3, adalet ajanlarının şeytani şirket TerraNova Worldwide ile olan savaşını konu alıyor. Oyuncular, hikâye modunu ister arkadaşlarıyla isterse tek başlarına Xbox One ve Windows 10 platformlarında oynayabilecek. Bunun yanı sıra, 4K çözünürlük ve HDR görüntü desteğine sahip zengin sahnelere sahip Crackdown 3'te, yıkımın en büyük silah olduğu, tamamen yeni "Wrecking Zone" modu ile oyuncular birbirlerine karşı oynama fırsatı bulacak.

Crackdown 3, oyuncularına kontrolden çıkmış, kargaşa ve yıkım dolu acımasız bir suç imparatorluğuna adalet getirmek için süper güçlere sahip bir ajan olarak suçla savaşma heyecanı yaşatıyor. Fütürist bir şehir, dönüşen araçlar ve geniş bir silah yelpazesi oyuncuları bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:38 Kaynak: Bültenler

Xbox One, Güncel
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