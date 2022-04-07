Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı - Son Dakika
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Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı

07.04.2022 22:18

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'de akşam saatlerinde yağmur etkili oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'de akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı işyerlerini su bastı.

Kocaeli'de akşam saatlerinde bastıran sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini yağmurun da etkisiyle su bastı. Aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Yağışın gece saatlerinde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

(Mehmet Ekrem Ceylan/ İHA)

Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı
Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı
Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı
Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı
Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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