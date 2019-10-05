Son Dakika Haberleri: Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
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Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi

8 dakika önce

Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldiBALIKESİR - Beklenen yağmur Kuzey Ege'de kötü başladı.

Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi

BALIKESİR - Beklenen yağmur Kuzey Ege'de kötü başladı. Fırtına durmayan şimşek cakması ile etkili olan yağış Balıkesir'in kuzey bölgesi ilçelerinde şiddetini arttırdı.

Yoğun yağış, Edremit başta olmak üzere Havran, Burhaniye, Gömeç ve özellikle Ayvalık'ta etkili oldu. Edremit'te ana arter yollar göle dönerken. Ayvalık'ta' merkez ve özellikle Altınova'da yağış etkili oldu.

Meterolojinin tahminine göre, bölgeye 21 ila 50 kg/m2 yağış beklenirken, sabaha kadar kuvvetli rüzgar, şimşek çakması ile yağmurun sürmesi bekleniyor.

Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi

Balıkesir, Kuzey Ege, Ayvalık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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