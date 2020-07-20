Beklenmedik futbol zaferleri! İşte favori olmamasına rağmen şampiyonluk göğüslemiş takımlar

Başakşehir'in şampiyon olmasının ardından akıllara Avrupa ve Dünya liglerinde favori olmamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar geldi. Almanya'da Stuttgart, İngiltere'de Leicester City, İtalya'da Sampdoria, ülkemizde Bursaspor ile Başakşehir... İşte favori olmamalarına rağmen liglerinde şampiyon olan takımlar.

STUTTGART | ALMANYA BUNDESLIGA

Maçkolik'in aktardığına göre; 2006-07 sezonuna girerken üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefleyen Bayern Münih, ligin yine favorisiydi. Ancak kadrosunda Mario Gomez, Cacau, Hildebrand, Hilbert, Khedira, Hitzlsperger ve Meira gibi oyuncular bulunan Stuttgart, beklenmedik bir şekilde mutlu sona ulaşırken, Schalke ligi ikinci, Werder Bremen ise üçüncü sırada yer aldı. İlk üçe giremeyen Bayern Münih ise sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Suttgart'ın golcü oyuncusu Mario Gomez, 2006-07 sezonun en iyi oyuncusu seçilirken, teknik direktör Armin Veh de sezonun en iyi teknik direktörü olmayı başardı.

GENT | BELÇİKA PRO LİG

2014-15 sezonunda Gent, normal sezonu lider Club Brugge'ün 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Şampiyonu belirleyecek play-off aşamasına puanlar yarıya düşürüldükten sonra 2 puanlık dezavantajla başlayan Gent, bu aşamada topladığı 20 puanla Club Brugge'ü geride bırakarak tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu kazanmış oldu.

LEICESTER CITY | İNGİLTERE PREMIER LİG

Sürpriz bir şampiyonun çıkması en zor liglerden biri kuşkusuz İngiltere Premier Lig. Ancak 2015-16 sezonunda teknik direktör Claudio Ranieri ve golcü Jamie Vardy'nin önderliğinde bir peri masalının altına imzasını atan Leicester City; Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin önünde mutlu sona ulaştı.

BANFIELD | ARJANTİN AÇILIŞ LİGİ

Arjantin futbolu denilince akla gelen ilk takımlardan biri kesinlikle Banfield değil. 2009 yılında Arjantin Açılış Ligi'ni en yakın takipçisi Newell's Old Boys'un 2 puan önünde şampiyon tamamlayan Banfield, tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu elde etti.

Banfield'ın attığı 25 golün 14'ünün altına imzasını atan Santiago Silva'nın performansı dikkat çeken detaylar arasındaydı.

SAMPDORIA | İTALYA SERIE A

Gianluca Vialli (19 gol) ve Roberto Mancini'nin (12 gol) sırtladığı Sampdoria, Milan ve Inter'i geride bırakıp tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

KAISERSLAUTERN | ALMANYA BUNDESLIGA

Şu sıralar 3. Lig'de mücadele eden Kaiserslautern, 1997-98 sezonunda Bayern Münih ile girdiği şampiyonluk mücadelesinden galip ayrılan taraf oldu.

Gol krallığı yarışını Ulf Kirsten'in ardından 21 golle ikinci sırada tamamlayan Olaf Marschall, şampiyonluğun mimarıydı.

AZ ALKMAAR | HOLLANDA EREDIVISIE

Ajax, PSV ve Feyenoord'un toplam 73 şampiyonluk elde ettiği Hollanda'da AZ Alkmaar'ın 2008-09 sezonunda 11 puan farkla şampiyonluğa ulaşması taraflı tarafsız herkesi şaşırttı.

Sezonu 23 golle gol kralı olarak tamamlayan Mounir El Hamdaoui, takımının başarısındaki en büyük pay sahibiydi.

RUBIN KAZAN | RUSYA PREMIER LİG

Gökdeniz Karadeniz'in formasını giydiği Rubin Kazan, 2008 yılında CSKA Moskova'yı geride bırakarak tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Bir sezon sonra üst üste ikinci kez şampiyon olan Rubin, tarihinin en başarılı dönemini yaşadı.

DEPORTIVO LA CORUNA | İSPANYA LA LIGA

Kadronuzda Roy Makaay, Djalminha, Pauleta, Naybet, Songo'o bile olsa La Liga'da şampiyon olmak hiç de kolay değil. 1999-00 sezonunda Javier Irureta'nın yönetiminde tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu kazanan Deportivo La Coruna'da sezonun yıldızı ligde 22 gol atan Roy Makaay oldu.

BURSASPOR | TÜRKİYE SÜPER LİG

2009-10 sezonunda son haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde giren Bursaspor, son hafta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından, Süper Lig tarihinde dört büyükler dışında şampiyonluğa ulaşan ilk ve tek takım olma unvanını eline geçirdi.

WERDER BREMEN | ALMANYA BUNDESLIGA

Ümit Davala'nın formasını giydiği Werder Bremen, en yakın rakibi Bayern Münih'in 6 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Ailton'un 28 golle yıldızlaştığı sezonda Ivan Klasnic 13, Johan Micoud ise 10 gol atarak ön plana çıktı.

LENS | FRANSA LIGUE 1

1997-98 sezonunda Metz ile girdiği muhteşem düelloyu averajla kazanan Lens, tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu elde etti.

ATLETICO PARANAENSE | BREZİLYA SERIE A

Normal sezonu lider Sao Caetano'nun 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Atletico PR, play-off aşamasına katılmaya hak kazandı.

Çeyrek finalde Sao Paulo'yu 2-1, yarı finalde Fluminense'yi 3-2 mağlup eden Atletico PR, finalde Sao Caetano ile eşleşti

İlk maçı 4-2'lik skorla kazanan Atletico PR, ikinci maçtan da 1-0 galip ayrılarak tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etti.

BLACKBURN ROVERS | İNGİLTERE PREMIER LİG

Premier Lig tarihindeki tek sürpriz şampiyon Leicester City değil.

1994-95 sezonunda Manchester United'ın 1 puan önünde zirvede yer alan Blackburn Rovers, unutulmayacak bir başarının altına imza attı.

TWENTE | HOLLANDA EREDIVISIE

AZ Alkmaar'ın başarısından 1 sene sonra sahneye Twente çıktı.

2009-10 sezonunda Ajax'ın 1 puan önünde mutlu sona ulaşan Twente, tarihinin ilk ve tek lig şampiyonluğunu elde etti.

34 gol - 13 asistle oynayan Alan Shearer ve 15 gol - 10 asistle oynayan Chris Sutton, başarılı bir sezon geçirdi.

LANUS | ARJANTİN AÇILIŞ LİGİ

2007-08 sezonunda Arjantin Açılış Ligi'nde beklenmedik üç takım şampiyonluk için mücadele ediyordu: Lanus, Tigre ve Banfield.

Daha az hata yapan Lanus, 4 puan farkla mutlu sona ulaştı. Tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Lanus, ikinci bir şampiyonluk için 2016 yılını beklemek zorunda kalacaktı.

WOLFSBURG | ALMANYA BUNDESLIGA

2008-09 sezonunda Bayern Münih'in 2 puan önünde tarihinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaşan Wolfsburg'da Grafite 28, Edin Dzeko ise 26 gol attı.

MONTPELLIER | FRANSA LIGUE 1

Montpellier 2011-12 sezonunda Olivier Giroud ve Younes Belhanda önderliğinde PSG'nin 3 puan önünde mutlu sona ulaştı.

VERONA | İTALYA SERIE A

Beraberliklerin damgasını vurduğu Serie A'nın 1984-85 sezonunda hiç hesapta olmayan bir takım şampiyonluğa ulaştı.

Platini'nin forma giydiği Juventus, Maradona'nın sürüklediği Napoli ve Rummenigge'nin oynadığı Inter'in bulunduğu ligde Torino ile birlikte sıyrılan Verona, rakibinin 4 puan önünde şampiyon oldu.

Verona o sezon ligdeki 30 maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

VALENCIA | İSPANYA LA LIGA

Valencia her ne kadar İspanya'nın önde gelen takımlarından biri olsa da, Barcelona ve Real Madrid'in bulunduğu bir ligde üçüncü bir takımın şampiyon olmasını sürpriz olarak nitelendirmek yanlış olmaz.

2001-02 sezonunda bunu başaran Valencia, 31 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. Yarasalar iki sene sonra da kupayı kaldıran taraf oldu.

Verona'nın bu başarısında aslan payı 9 gol kaydeden Hans-Peter Briegel'in oldu.

NAPOLI | İTALYA SERIE A

Napoli, 1989-30 sezonunda Diego Maradona'nın liderliğinde (16 gol), İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

AUXERRE | FRANSA LIGUE 1

Eric Catona, Laurent Blanc, Djibril Cisse ve Philippe Mexes gibi oyuncular yetiştiren Auxerre, tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu PSG ve Monaco'yu geride bırakarak 1995-96 sezonunda yaşadı.

Lilian Laslandes ve Corentin Martins'in gol yükünü çektiği Auxerre, şu sıralarda Ligue 2'de mücadele ediyor.

LILLE | FRANSA LIGUE 1

Eden Hazard, Gervinho, Moussa Sow, Idrissa Gueye, Yohan Cabaye, Ludovic Obraniak, Adil Rami, Aurelien Chedjou ve Rio Mavuba...

Bu isimlerin bulunduğu bir kadronun şampiyonluğa ulaşması normal gelebilir ama bu şampiyonluk 57 sene sonra kazanılıyorsa, sürpriz sıfatını hak ediyor demektir.

Moussa Sow 25 golle gol krallığına ulaşırken, Gervinho 15 gol - 9 asist, Eden Hazard 9 asistle 2010-11 sezonunda kazanılan şampiyonluğa katkıda bulundu.

BAŞAKŞEHİR | TÜRKİYE SÜPER LİG

2014-15 sezonundan bu yana ilk 4'te yer alan Başakşehir, son iki sezonda şampiyonluk yarışında var olup son haftalarda istediği başarıya ulaşamamıştı.

Ancak Okan Buruk'un öğrenciler, bu sezon şanssızlığını kırdı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek, Süper Lig tarihindeki altıncı farklı şampiyon olmayı başardı.

Edin Visca, Alexandru Epureanu, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Demba Ba, Enzo Crivelli, Mahmut Tekdemir'in öne çıktığı kadro Başakşehir'in tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmasını sağlayarak adlarını tarihe yazdırmayı başardılar.