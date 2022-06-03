Beklentileri karşıladı mı? iOS 15 kullanım oranı açıklandı - Son Dakika
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Beklentileri karşıladı mı? iOS 15 kullanım oranı açıklandı

03.06.2022 16:38
Beklentileri karşıladı mı? iOS 15 kullanım oranı açıklandı

Mobil analitik şirketi Mixpanel, geçtiğimiz yıl tanıtılan iOS 15 sürümünün kullanım oranı ile ilgili rapor yayınladı.

Apple, yazılım güncelleme konusunda rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Mobil analitik şirketi Mixpanel, geçtiğimiz yıl tanıtılan iOS 15 sürümünün kullanım oranını açıkladı.

iOS 15, yüksek kullanım oranına sahip

Apple, son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'ların yüzde 72'sinin en son iOS sürümünü kullandığını iddia etmişti. Mixpanel raporuna göre iOS 15, tanıtıldıktan 250 gün sonra yüzde 90 benimseme oranına yaklaştı.

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Mixpanel yetkilileri, kendi geliştirdikleri mobil analitik platformunu kullanan uygulamalardan elde ettiklerinin altını çizdi. Şirket, bu verilere web sitelerine yapılan ziyaretlerin de dahil olduğunu ekledi.

Beklentileri karşıladı mı? iOS 15 kullanım oranı açıklandı

iOS 15, barındırdığı hatalar nedeniyle iOS 14'e göre ne yazık ki daha yavaş benimsendi. Ayrıca iOS 15, her ne kadar küçük değişiklikler ile karşımıza çıksa da sistem uygulamalarındaki iyileştirmeler sayesinde kullanıcılar tarafından beğenildi.

Apple, 6-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği WWDC22 konferansında iOS 16 ve iPadOS 16 sürümlerini tanıtacak. Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 16 güncellemesinin kullanıcılar için önemli olacağını belirtti. Bloomberg'in iddiasına göre Apple, yeni kilit ekranı tasarımı ve yeni Apple uygulamalarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. iPadOS yeni sürümünün macOS benzeri özellikler ile kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

Güncellemeler, 2022'nin son çeyreğine kadar belirli kullanıcılar tarafından indirilebilecek. Bunun yerine Apple, yaz boyunca tüm güncellemeleri beta test programı üyeleri ve geliştiricilerle test gerçekleştirecek.

Siz iOS 15 kullanım oranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Bloomberg, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beklentileri karşıladı mı? iOS 15 kullanım oranı açıklandı - Son Dakika

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